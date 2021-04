Elena Merișoreanu, decizie radicală după moartea lui Nelu Ploieșteanu: “Oamenii ăstia inconștienți nu pricep?”

Cântăreața de muzică populară, Elena Merișoreanu, transmite condoleanțe familiei lui Nelu Ploieșteanu și trage un semnal de alarmă pentru cei care care nu cred în virusul SARS-CoV2.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Elena Merișoreanu a vorbit, pentru FANATIK.RO, despre moartea cântărețului de muzică lăutărească, Nelu Ploieșteanu, și mărturisește că vestea a tulburat-o.

Artista spune că, deși s-a vaccinat împotriva COVID-19, preferă să se izoleze în această perioadă în care numărul de cazuri a luat amploare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Elena Merișoreanu, decizie radicală după moartea lui Nelu Ploieșteanu

“S-a dus Cornelia, o mare cântăreață de muzică lăutărească, s-a dus și Nelu, of, Doamme, iartă-i și odihnește-i! Suntem mai săraci noi, care am fost colegi, dar și publicul. Este trist rău de tot! Îmi pare tare rău! Îmi este frică să mă duc la înmormântare, abia am făcut rapelul. Dacă îl depun la capelă, undeva, și pot să merg noaptea, să depun o lumânare, e altceva.”, a declarat Elena Merișoreanu pentru FANATIK, precizând că, în perioada următoare, a decis să nu mai primească vizite sau să se expună pe holurile televiziunilor, până când vor începe filmările pentru Paște.

Elena Merișoreanu, revoltată de protestele față de restricții: “E tragic că lumea nu crede”

Cântăreața de muzică populară spune că a luat în serios pandemia de COVID-19 și a ales să se vaccineze. Elena Merișoreanu nu îi înțelege pe cei care protestează față de restricții și mărturisește că, după ce soțul ei s-a luptat cu virusul ucigaș, a conștientizat că medicii sunt “un al doilea Dumnezeu”.

ADVERTISEMENT

“Oamenii nu cred, dar eu când am văzut la Iași că au înjurat și au mers să protesteze la spital… . Știți ce le-aș face? Eu nu le-aș da amenzi, i-aș trimite o zi prin spitale, să vadă cum stau oamenii ăia, cu combinezoanele alea echipați, de nu beau apă, că nu am voie să meargă la toaletă. Îmi povestea un medic că le ia 40 de minute să se echipeze, cu măștile pe față, cu combinezoane, cu cizme. O zi să meargă să muncească acolo, să vadă ce înseamnă medici și asistente și infirmiere.

E foarte tragic că lumea nu crede. Nu o să scăpăm nicidată de pandemia asta, dacă nu știm să ne protejăm. Medicii își riscă viața. Mi-a povestit soțul meu care a fost în spital, cu COVID, că acești oameni sunt ca furnicile și trebuie să ne închinăm la Dumnezeu, și pe urmă la ei, că salvează vieți. A rămas impresionat de felul în care erau tratați pacienții. Asistentele și medicii aleargă la toți, nu știu ce să mai facă, nu mai au putere. Dom’le, e lume în spitale unul peste altul și ei nu pricep? Oamenii ăstia inconștienți să stea numai câteva ore prin spital, ca să vadă cum e, că fără medici dublă ar fi mortalitatea.”, ne-a spus Elena Merișoreanu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nelu Ploieșteanu, testat pentru COVID-19, înainte să fie ridicat de la morgă

Cântărețul de muzică lăutărească, Nelu Ploieșteanu, a murit vineri, la vârsta de 70 de ani. Se afla internat din 13 martie la Spitalul Floreasca din Capitală, acolo unde a ajuns în stare gravă, la doar câteva zile, după ce a ieșit pe semnătură din spital. Fusese diagnosticat cu COVID-19, dar nu credea în boală. A refuzat să primească tratament în spital până în momentul în care starea i s-a deteriorat și a ajuns direct la Terapie Intensivă, unde a fost intubat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT