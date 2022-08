Elena Merișoreanu, dezvăluiri despre bani, sănătate și divorțul de soț: „Eu nu sunt proprietatea nimănui!”

Elena Merișoreanu (75 de ani) și-a obișnuit publicul cu sinceritatea ei debordantă. Cum mereu a spun lucrurilor pe nume, nici de această dată cântăreața nu s-a dat la o parte și cinstit , precum a recunoscut fără nicio perdea câți bani ia la un eveniment, într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK.

Elena Merișoreanu dă cărțile pe față și vorbește despre bani, probleme de sănătate și divorțul de soț

, dar multe false și defăimătoare. Mereu cu picioarele pe pământ și recunoscătoare publicului pentru marele succes, cântăreața a ținut piept poveștilor inventate, și-a văzut de carieră, dar și de familie.

Aruncată de mică în mrejele scenei, Elena Merișoreanu nu s-a lăsat amețită, și-a ținut mereu capul sus, a muncit din greu și nu a uitat niciodată de unde a plecat. Dacă de la 16 ani a cunoscut succesul, nici căsătoria nu a întârziat să apară.

„În noiembrie fac 50 de ani de căsătorie. Mai rezist… După o vreme încep lucrurile să meargă foarte bine. Nu ne mai interesează unul de altul, decât așteptăm când vine pensia să vedem cât avem de cheltuit. Într-o căsnicie trebuie să fii tolerant! Meseria mea a fost de așa fel încât am fost numai plecată, numai prin turnee. Imaginează-ți că stăteam în turneu și câte șase luni în străinătate.” a povestit cu umor Elena Merișoreanu.

Chiar dacă meseriile păreau să-i despartă, cântăreața și soțul ei au găsit de fiecare dată drumuri comune și cu răbdare și-au format familia mult dorită. Deși, lumea nu prea le dădea șanse de a rezista împreună, mama Elenei Merișoreanu a știut cu finețe și cu înțelepciune să-și aducă fiica la sentimente mai bune de fiecare dacă când aceasta voia să divorțeze de tatăl fetițelor ei.

„Am avut momente în viață, după ce am născut cele două fetițe, erau mici, am vrut să divorțez. Și m-am dus la mama la țară, unde să mă duc… Și mi-a zis: Poftim?! Nu! Nu divorțezi! Ai două fete… fetele trebuie să aibă mamă și tată, ele cresc, fetele sunt tentate de una, de alta… Tatăl este cel care știe să le coordoneze. Indiferent cum ar fi, este tatăl lor.” acestea au fost sfaturile care nu au lăsat-o pe Elena Merișoreanu să divorțeze niciodată.

Mama Elenei Merișoreanu i-a interzis vehement cântăreței să divorțeze

Regretata mamă a cântăreței a știut mereu să-i salveze căsnicia fetei sale prin povețe înțelepte și prin exemple concrete, pentru că familia mereu trebuie să fie cea mai importantă. Cum o căsnicie greu se clădește și repede se destramă, Elena Merișoreanu a trecut peste grelele încercări ale vieții și a rămas alături de soțul ei și de fetele lor.

„Nu este proprietatea mea! Eu nu sunt proprietatea nimănui și nici soțul nu e proprietatea mea! El face ce vrea. Dacă nu știi să te canalizezi pe aceeași lungime de undă, normal că nu faci treabă. Prea repede se despart oamenii în ziua de astăzi. Găsești orice, dar dragoste pentru copii, cum e mama și tata, nu există!

Nu trebuie să te gândești numai la dragostea pentru tine, trebuie să te gândești și la viitorul copiilor, că de aceea i-ai adus pe lume, că ei n-au vrut să vină. Mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut peste toate și viața ne-a ținut împreună și mulțumim lui Dumnezeu că suntem în viață și că ne putem bucura de nepoți, de familia mea frumoasă. Și mă bucur încă de succes, n-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că încă sunt invitată la evenimente, sunt invitată peste tot, la spectacole.” a spus Elena Merișoreanu despre familia ei.

„Eu am fost geloasă”

, viața nu a fost decât lapte și miere, dar împreună au trecut peste toate obstacolele întâlnite. Copiii i-au unit nespus și i-au ținut împreună până în zilele noastre.

„Greutățile au fost și neajunsuri, dar toate le-am trecut cu bine. El mi-a spus: „Dragă, eu sunt militar. Ne vedem de căsnicie!”. În schimb, eu am fost geloasă, eu am fost foarte geloasă! Stau și mă gândesc acum, mă, ce proastă am fost! Am cam avut de ce să fiu geloasă.” a relatat Elena Merișoreanu despre căsnicia ei.

Cu înțelepciune, cântăreața a știut mereu să treacă peste gelozii și peste intrigi, iar familia și-a ținut-o unită chiar dacă gurile rele nu au încetat să vorbească de rău.

„În căsnicie trebuie să fii foarte tolerant”

„În căsnicie trebuie să fii foarte tolerant! Și să zici… ne înțelegem bine în casă, nu ne lipsește nimic. Eu nu am știut o viață întreagă să cumpăr o pâine, eu am avut tot, totul mi-a adus și acum fac nepoții, fac fetele mele, ginerii, ei îmi fac cumpărături. Pe mine n-ai să mă vezi în piață, că mă duc să cumpăr ceva, numai dacă vreau să văd ce mai e, dar n-ai să mă vezi cu sacoșa sau cu ceva.” a mărturisit Elena Merișoreanu.

Venirea pe lume a fetițelor ei a fost schimbarea totală în viața cântăreței. Sentimentele trăite și emoțiile copleșitoare de mamă au făcut-o pe Elena Merișoreanu să nu se mai gândească niciodată decât la ea și să-și pună copiii pe primul loc.

Cântăreața nu a omis să vorbească nici despre experiența pe care a avut-o în Africa de Sud, unde competiția din jungla africană a făcut-o să trăiască cele mai grele clipe din viața ei publică. Poveștile cu șerpi și cocktail-urile scârboase pe care le-a băut, i-au rămas impregnate în minte.

Elena Merișoreanu își publică propria carte în această toamnă

„O să scot o carte și un CD în toamnă, să cânte melodiile mele cei care iubesc muzica populară, că eu nu fac cântecele pentru mine, le fac să le cânte lumea, că de aceea le facem să fie frumoase.” s-a destăinuit Elena Merișoreanu.

Zvonurile despre divorțul de soț, întotdeauna au deranjat-o pe cântăreață și nu i-a iertat niciodată pe cei care au îndrugat separarea de tatăl fetelor ei. Nici pe Saveta Bogdan nu a uitat-o Elena Merișoreanu și a blamat-o aspru pentru toate acuzațiile false pe care i le-a adresat într-o emisiune tv cu rating mare.

„N-am fost divorțată niciodată! Am verighetă, o port pe deget. Și acum trebuie să fiu nebună să divorțez, când are o pensie așa de mare, să o mănânce alta, mai bine să o mănânc eu! El a fost militar, el are pensie mare, de ce să o las să o mănânce alta, că eu m-am chinuit cu el.” a spus râzând Elena Merișoreanu.

Cântăreața își descrie familia ca pe ceva divin, dumnezeiesc și nu s-ar vedea niciodată fără fetele ei, fără nepoții dragi, și fără soțul ei, omul care a urmat-o și la bine, și la greu.

Cea mai mare dorință a Elenei Merișoreanu ține tot de familie și de viața lungă și fericită alături de nepoții ei. Liniștea sufletească și pacea pe Pământ sunt esențiale pentru bunăstarea cântăreței. Dezamăgirile trăite de-a lungul timpului nu au doborât-o și nici nu i-au făcut inimă rea pentru că a știut cum să gestioneze fiecare experiență și să păstreze în amintire și în suflet doar lucrurile bune.

„Dezamăgiri mai sunt, dar nu le-am prea băgat în seamă. Eu sunt o persoană care sunt foarte puternică și nici muntele nu mă doboară!” a precizat cântăreața.

Elena Merișoreanu, bacșiș de 5000 de euro

La evenimente a cântat toată viața Elena Merișoreanu și așa și-a construit averea. Nici acum nu se lasă mai prejos și continuă să-și încânte fanii cu vocea ei. Renumerația nu lasă de dorit și poate ajunge până la mii bune de euro pentru un program. Cântăreața a specificat totuși că sumele exorbitante discutate prin presă și declarațiile că s-ar fi făcut milioane de euro din muzica populară sunt deplasate și total neadevărate.

„Aproape 5000 de euro, bacșis. Oamenii au fost mulțumiți și mi-au dat bacșișul ăsta. Și mai am câteva, care nu mai trebuie să mă duc la niciun eveniment după, pentru că știu că am două evenimente tari de tot.” s-a destăinuit cântăreața.

Elena Merișoreanu și-a continuat poveștile despre evenimentele speciale din cariera ei și despre banii pe care i-a câștigat, ba chiar, a spus cu sinceritate care sunt tarifele pe care le practică acum și a recunoscut că a luat nenumărate țepe.

Elenei Merișoreanu îi plac manelele

„La spectacole nu se mai dau banii care se dădeau, mai mult de șapte, opt sute de euro nu am luat. La un eveniment, cânt un program de 40-50 de minute pe 1000 de euro. Dar să știi că noi plătim impozit pentru fiecare ban, vine de la ANAF cât trebuie să plătim. Se trăiește, dar trebuie să mai ai și un alt venit.” a specificat Elena Merișoreanu.

Chiar dacă muzica populară este viața ei, Elena Merișoreanu apreciază genurile muzicale care sunt în trend și nu-i displac nici manelele, mai ales că este prietenă cu mulți lăutari.

„Eu sunt în relații bune cu toți maneliștii. Jador a fost, aici, acasă la mine. L-am invitat pentru că l-au chemat în America să meargă, i-au oferit o sumă imensă pentru Las Vegas și a refuzat pentru că avea evenimente aici. Am apreciat tare mult la el treaba asta.

El nu a vrut să meargă în America pentru că avea eveniment luat. Nu câștiga aici cât îi dădeau ăia. Mie mi-e drag! Sunt colegii noștri, ei cântă mult, a doua zi poate ei nu mai pot să scoată un sunet, cântă o noapte întreagă. Trec și prin clipe grele, mai cântă și la oameni mai pestriți.” a povestit Elena Merișoreanu.

Cântăreața nu se retrage din viața publică

Cochetă și mereu prezentă în spațiul monden, Elena Merișoreanu nu se gândește la retragere nici la 75 de ani și vrea să-și continue viața pe scenă în slujba publicului.

„Atunci când o vrea Dumnezeu. Când simt că publicul nu mă mai vrea, nu mai ies pe scenă!” a specificat Elena Merișoreanu.

Știrea apărută recent în media cum că este grav bolnavă și că nu mai are nicio scăpare a deranjat-o groaznic pe cântăreață, care nu a înțeles de ce s-a ajuns la astfel de titluri din moment ce ea avea evenimente. Dar cum de fiecare dată încearcă să nu o intereseze răutatea oamenilor, nici astfel de întâmplări nu o debusolează.

„N-am despărțit case”

„Nu mă afectează! Ba din contră, mă distrează! Înseamnă că pe ei îi macină ceva. Ei își fac inimă rea, eu nu-mi fac inimă rea, chiar deloc nu-mi fac inimă rea pentru că eu știu că n-am făcut rău la nimeni. N-am despărțit case. Nu mă știe nimeni, niciodată nu s-a știut. E problema mea dacă am făcut ceva. Am fost deșteaptă că nici eu nu mai știu. În viață face omul de toate! Dar trebuie să fii cu mintea la purtător” a declarat Elena Merișoreanu.

După o viață de succes, trăită din plin, celebra cântăreață are un mare regret ce ține de părinții ei. Plecarea la o vârstă fragedă de acasă a marcat-o pe Elena Merișoreanu și a rămas cu un gol imens pentru că nu s-a bucurat mai mult de mama sa și de tatăl său.

„Cel mai greu moment din viața mea a fost atunci când l-am pierdut pe tatăl meu. Și am fost tristă, dar am zis că o am pe mama. În momentul când am pierdut-o și pe mama, am simțit că nu mai sunt nimic! Că nu mai am niciun sprijin și că nu mă mai simt copil.” a spus cu regret Elena Merișoreanu.

„Am probleme la un picior la care nu sunt operată”

Marea dorință a cântăreței de muzică populară este să-și vadă nepoții căsătoriți, la casele lor, pentru că familia ocupă locul cel mai important în sufletul Elenei Merișoreanu.

Chiar dacă vremurile s-au schimbat și showbiz-ul se adaptează rapid, cântăreața nu este de modă veche și se menține pe poziție, acceptând trend-urile în vogă și scandalurile mondene.

Sănătoasă și voioasă, Elena Merișoreanu demontează orice știre bombă apărută despre starea de sănătate precară și confirmă că este bine și că problemele ei sunt minore.

„Foarte des îmi fac analize, sunt foarte bine, dar atât că am probleme la un picior la care nu sunt operată, urmează să mă operez.” a lămurit Elena Merișoreanu.

Întregul interviu unde celebra cântăreață povestește cu lux de amănunte întâmplări din viața personală, dar și din cea profesională, îl puteți urmări în video-urile de mai sus.