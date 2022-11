Elena Merișoreanu, dezvăluiri despre sacrificiile făcute pentru familie: “Am trecut cu vederea multe, inclusiv infidelitatea!”

Elena Merișoreanu a ajuns la 76 de ani și o viață întreagă și-a dediat-o cântecului popular. Dar, așa cum recunoaște chiar și îndrăgita artistă din muzica folclorică românească, a fost nevoie să facă și sacrificii. Mai ales atunci când vine vorba de familie, Elena Merișoreanu a fost obligate să suporte anumite… ”scăpări”.

Elena Merișoreanu, sacrificii de dragul familiei

Anul acesta, interpreta de muzică populară Elena Merișoreanu și soțul ei împlinesc 49 de ani de mariaj. Un număr de care multe cupluri din noua generație s-ar speria, însă dacă ar știi să fie mai toleranți, totul ar fi mult mai ușor, susține artista.

Chiar și problema legată de infidelitate poate fi tratată, susține Elena Merișoreanu. Iar acest subiect, despre care cântăreața nu se ferește să vorbească, este tratat cu sfaturi, chiar dacă, de dragul nepoților, doamna Merișoreanu preferă să treacă sub tăcere anumite amănunte.

Una dintre cele mai apreciate figuri din industria muzicală populară, , în exclusivitate pentru FANATIK, despre obstacolele întâlnite în viața profesională, dar și cea personală. Mai ales că mariajul ei se apropie de o jumătate de secol.

“Într-o căsnicie nu există numai lucruri wow! Există multe lucruri pe care trebuie să le depășești. Eu am și avut-o pe mama mea sfătuitor, care, deși era o femeie simplă, de la țară, m-a ajutat cel mai mult, iar vorbele ei mi-au prins mai bine decât orice școală, anturaj.

În căsnicie trebuie să mai treci și cu vederea. Sigur, când se ajunge la violență, nu-s de acord, dar restul … Toate sunt trecătoare, tinerețea e tinerețe, tentațiile sunt mari!”, spune, sfătoasă, Elena Merișoreanu.

Elena Merișoreanu: “Am trecut cu vederea infidelitatea!”

Tentații care, acum, determină multe cuplurile să-și spună adio, fără să se mai facă eforturi, au fost, pe vremuri, explică Elena Merișoreanu, motiv de discuții, negocieri și, desigur, eforturi marcate de suferință.

Acum, a observat artista, ce s-a “stricat” nu se mai repară, ci se înlocuiește direct, dar cântăreața de muzică populară nu e de acord cu acest principiu atunci când vine vorba de cupluri. Elena Merișoreanu susține că ea a știut una și bună, acceptă orice, oricât, atât timp cât nu este vorba de violență.

“Noi nu suntem proprietatea bărbatului, dar nici el proprietatea noastră. Trebuie să te gândești că două firi diferite se unesc, dar trebuie să fie toleranță. Da, violența nu aș fi tolerat-o, dar pe restul le-am trecut cu vederea, inclusiv infidelitatea.

Am avut și episoade de genul acesta, dar acum mi-e și rușine să mai vorbesc pentru că mă aud nepoții”, spune, cu umor detașat, Elena Merișoreanu, ea fiind de-a dreptul mândră că sacrificiile ei au dat roade, iar anul viitor va serba nunta de aur, semn că a reușit cu adevărat să treacă de infidelitatea soțului ei, cel care o înșela chiar cu o colegă de breaslă.

Elena Merișoreanu, despre soțul ei: ”S-a ocupat de toate”

Dacă au fost și momente tensionate în familia lor, că, per total, a avut o căsnicie fericită. Și, foarte important, în relația de 50 de ani pe care o are cu cel care îi este partener de viață, artista de muzică popular nu a avut bătăi mari de cap cu chestiunile administrative.

“Eu nu am fost stresată să cumpăr pentru casă ceva, soțul meu s-a ocupat de toate. Dacă am putut să iau ceva cu banii mei, am luat … Eu nu am fost întrebată! Eu nu am fost stresată din punctul acesta de vedere!

Și vorba lui mama, Dumnezeu să o odihnească, `După ce a ajuns om mare, acum îl lași pe mâna alteia, să se bucure de el… `”, a mai spus cântăreața de muzică popular, în exclusivitate pentru FANATIK.