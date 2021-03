Elena Merișoreanu, în lacrimi după moartea Corneliei Catanga: “I-am spus să meargă la medic, să nu mai ia prostii!”

Cântăreața de muzică populară Elena Merișoreanu este devastată, de când a aflat vestea morții Corneliei Catanga. Cu ochii în lacrimi, artista de muzică populară ne-a dezvăluit că ultima conversație pe care a purtat-o cu “regina muzicii lăutărești” a fost plină de tristețe.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Elena Merișoreanu o cunoaște pe Cornelia Catanga încă de când era o copilă, iar anunțul morții a dărâmat-o. Cele două au vorbit ultima dată, în urmă cu trei săptămâni, atunci când Cornelia Catanga i-a dezvăluit că trece prin cea mai neagră perioadă a vieții. Nu mai avea bani pentru chirie și urma să ajungă în stradă.

Elena Merișoreanu a mărturisit, pentru FANATIK.RO, că starea de sănătate a artistei era de atunci șubredă și a sfătuit-o să meargă la spital. S-a lovit, însă, de un refuz categoric.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cornelia Catanga nu credea în COVID-19 și s-a tratat acasă

“Așa de tânără, săraca, s-a dus… . Am vorbit cu ea și se văita că nu plătise chiria, era amărâtă, nu a ajutat-o nimeni. Ea a fost o cântăreață care a muncit enorm, și-a dat viața prin restaurante, pe scenă, pe unde a cântat. A fost o fată muncitoare. Mi-a spus că nu știe ce să facă, pentru că nu a plătit chiria. Și-a pierdut casa pe care o avea, pentru că a luat bani din bancă, iar banca nu te iartă.

Eu am fost nașa ei spirituală, ne cunoaștem de la 3 ani. Eram prietenă cu mama ei. Mama ei, cât eu am fost plecată în Israel, a stat la mine acasă și a avut grijă de fiicele mele care erau mici. Când am vorbit cu ea, acum trei săptămâni, bărbatu’ său plecase la farmacie să ia pastile. I-am spus: ‘chemați, măi, salvarea, nu mai luați prostii!’. ‘Nu, nu, că sunt răcită, îmi curge nasul, mă dor oasele’, mi-a zis. Dacă se ducea la spital, nu pățea nimic”, a declarat Elena Merișoreanu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Elena Merișoreanu, apel la colegii de breaslă după moartea Corneliei Catanga: “Să facem chetă și să ajutăm!”

Cântăreața de muzică populară ne-a dezvăluit că, după ce a aflat că Aurel Pădureanu nu are bani pentru înmormântare, și-a contactat o parte din colegi și i-a rugat să facă donații, pentru a ajuta familia Corneliei Catanga, în aceste momente delicate.

“Am vorbit cu un preot, mi-a spus că nu o pune în biserică, dacă a avut COVID-19, direct la cimitir o duce. Ea are loc de veci lângă Buzău, lângă maică-sa. Acum nu știu dacă o duc acolo, dar aici nu are loc de veci.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Trebuie să facem chetă și să îl ajutăm, că și ea a fost de fiecare dată alături de noi. Vă dați seama, săraca de ea?! De unde să aibă bani?! Nu e drept, după atâția ani de muncă, să nu aibă și ea un ajutor de la stat? Am vorbit la Etno, unde sunt soliștii de folclor, să facem bine, să strângem niște bani, ca să ajutăm. La înmormântare nu o merg, e strict, și vă dați seama că am și eu o vârstă.”, a adăugat Elena Merișoreanu.

Moartea Corneliei Catanga a fost anunțată, azi dimineață, de jurnalista Mara Bănică, iar primele informații scot la iveală o realitate dureroasă. Artista și soțul ei au refuzat să se testeze pentru COVID-19 și , după mai multe zile în care s-au tratat acasă, cântăreața a ajuns în stare critică la Spitalul Universitar din Capitală. Medicii au încercat să o intubeze, în zadar. Starea Corneliei Catanga era atât de gravă, încât artista a murit în doar câteva ore, în urma unui stop cardio-respirator, la vârsta de 63 de ani. (Vezi și: Cine a fost Cornelia Catanga, vocea impecabilă a muzicii lăutărești. ”Moștenesc glasul și cântecul din bunici și străbunici”)

ADVERTISEMENT