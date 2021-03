Elena Merișoreanu, lovitură dură pentru Maria Dragomiroiu: “Eu nu am luat bărbatul altei femei”. Dezvăluiri exclusive din trecutul cântăreței

Elena Merișoreanu (72 ani) face dezvăluiri neștiute despre relația pe care a avut-o cu Maria Dragomiroiu (65 ani), de-a lungul anilor, după ce cântăreața de muzică populară a catalogat-o ca fiind “mincinoasă, invidioasă și răutăcioasă”.

Este scandal în muzica populară, după ce Maria Dragomiroiu a acceptat provocarea și a participat la rubrica sosurilor iuți, “Spui tot sau îți ia gura foc”, în emisiunea lui Cătălin Măruță. Cântăreața a renunțat la diplomația care o caracterizează și a spus despre colega sa de breaslă, Elena Merișoreanu, că este “mincinoasă, invidioasă și răutăcioasă”. Motivul? Comentariile făcute despre pensia de 1.200 lei pe care o încasează lunar Maria Dragomiroiu de la Casa de Pensii.

Deranjată de faptul că Elena Merișoreanu a spus, într-o emisiune TV, că Maria Dragomiroiu nu are motive să se plângă, de valoarea pensiei, artista a decis să reacționeze public, deși au trecut aproape doi ani de la afirmațiile cu pricina.

Elena Merișoreanu: “Maria Dragomiroiu și-a lăsat lucrurile la mine, după divorțul de primul soț”

“Măruță face bine ce face, dar cine răspunde e bine să știe ce scoate pe gură. Eu și Maria ne vizitam, mergeam la evenimente împreună, la petreceri împreună. Nu aș putea spune că eram prietene, ea nu are prieteni în rândul folcloriștilor. Ea – mai mult cu muzica ușoară, dar, scumpa mea, că m-a făcut mincinoasă și invidioasă, te rog să mă crezi că nu știu cu ce am mințit-o vreodată. Noi nu am avut prietenie de genul ăsta, dar am fost la ea la nuntă, când a făcut nuntă băiatul ei, nu am putut eu să merg, dar s-a dus fiica mea.”, a declarat Elena Merișoreanu, pentru FANATIK.

Artista continuă șirul dezvăluirilor și spune că, atitudinea Mariei Dragomiroiu este cu atât mai greu de înțeles, cu cât i-a fost alături în momentul în care cântăreața a divorțat de primul soț, cu care are doi copii, pe Ileana și Mircea.

Elena Merișoreanu: “Eu nu am luat cântecele nimănui, cum a făcut Maria Dragomiroiu”

“Când s-a despărțit de primul soț, vreau să vă spun că a venit la mine acasă, și la soțul meu, care este la două comune de ea, acolo, la Vâlcea… Am consolat-o, am încurajat-o, i-am spus că nu e un capăt de țară, mă rog, nu am intrat în amănunte. Dar ea a zis: ‘pot să las niște lucruri la voi? Că nu am unde să stau deocamdată, dar mă duc la o prietenă și s-a dus la Ileana Ciuculete, Dumnezeu să o ierte. Bineînțeles că le-a lăsat la mine, le-a luat când a considerat că are unde să le ducă și, după un timp, s-a cuplat cu Bebe Mihu, care este un impresar de excepție. El, fiind căsătorit… Deci, de ce să fiu invidioasă? Ea a luat bărbatul altei femei, cu un copil, iar eu am o căsătorie neîntreruptă de 46 de ani. Așa, cu bune, cu rele, mi-am dus căsnicia, așa cum e normal când ai un copil. Deci, eu nu am cum să fiu invidioasă din niciun punct de vedere pe ea. Stau pe scenă de peste 55 de ani, înseamnă că m-a iubit Dumnezeu, publicul și voi, media.

Ce a deranjat-o pe ea? Că am fost invitată la o televiziune și, printre altele, m-a întrebat ce zic despre Maria care se plânge că are pensie mică. Am zis că ea nu se poate plânge că are pensie mică, pentru că ea, când eu am fost angajată de la 16 ani la Rapsodia Română, unde am muncit 35 de ani, a fost angajată scurt timp.

Cred că asta a deranjat-o foarte mult, dar noi ne-am mai întâlnit de nu știu câte zeci de ori de atunci. Putea să vină să îmi spună: Măi, Elena… . Nu am de ce să fiu invidioasă pe ea, pentru că eu am muncit, mi-am făcut repertoriul, aseară – când m-au bombardat telefoanele – eram la un studio unde îmi făceam cântece. Tot ce am sunt șlagăre, cunt cântece mele și le cântă lumea. Eu nu am luat cântecele nimănui, cum a luat ea de la Ioana Cristea și de la Maria Loga de la Târgu Jiu, deci mă pot uita în ochii oricărui solist pentru că nu am luat repertoriul de la niciunul. Eu mi-am făcut cânte, atâtea câte am, cunt cerute, sunt șlăgăroase, sunt iubită… Deci, Maria, te iubesc, te apreciez, ești harnică, dar nu mai minți! Îmi ești dragă oricum, ești haioasă! Poate pandemia asta… Marie, vorbește, dacă îți face bine!”, ne-a spus Elena Merișoreanu.

Cum ar reacționa Elena Merișoreanu dacă s-ar întâlni acum, față în față, cu Maria Dragomiroiu?

“Mă surprinde Maria cu ce a spus (…) Nu pot să îi cer nimic lui Dumnezeu, că am tot ce îmi trebuie. Nici sănătate nu pot să îi cer, că mi-a dat prea multă și poate nu am cum să o apreciez. Aș saluta-o și i-aș spune: ‘Bravo, Mărioaro!’ Eu nu pot să țin invidie. Dacă o să auzi pe cineva să spună ceva urât despre mine, în afară de Maria, nu cred. Nu am de ce să fiu invidioasă, am o familie atât de frumoasă, iar pandemia asta m-a ajutat să o cunosc și mai bine. Stau cu familia, am 4 nepoți, mă bucur de ei, așa că, te rog să mă crezi, că nu am de ce să fiu invidioasă. Îmi lipsește publicul foarte mult, e adevărat, pentru că el ne-a creat și ne-a ținut în viață, dar trebuie să ne resemnăm, pentru că asta este. Nu trebuie să fim frustrați de treaba asta, că toată planeta este afectată.”, a dezvăluit Elena Merișoreanu, pentru FANATIK.RO.

Ce pensie are Elena Merișoreanu?

Intrebată de FANATIK.RO ce pensie are, cântăreața de muzică populară a preferat să păstreze discreția, dar a mărturisit că suma pe care o primește lunar de la Casa de Pensii este una corectă, pentru care a cotizat mai mult de 35 de ani.

“Eu mi-am plătit pensia pe care o am, mulțumesc lui Dumnezeu! Am o pensie nici mare, nici mică, am o pensie omenească, cu care pot să trăiesc foarte bine, chiar dacă nu mai cânt. Nu pot să vă spun ce pensie am, dar am plătit de la 16 ani pentru ea. Noi aveam turnee grele, ne chinuiam, făceam brumă la gură și oamenii veneau cu mănuși în mâini. Soțul meu a ieist la pensie cu o pensie de general în Poliție, deci o ducem omenește, am investit banii copii și nepoți”, ne-a dezvăluit Elena Merișoreanu.