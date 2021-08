Elena Merișoreanu, noi probleme de sănătate. Cu ce se confruntă cântăreața de muzică populară

Cunoscuta solistă a suferit o intervenție chirurgicală destul de recent, după ce anterior s-a operat la picior, tratamentul cu injecții de la clinica din Târgoviște nereușind să facă mare lucru.

În momentul de față în vârstă de 72 de ani se recuperează, precizând că ultima operație a fost cu anestezie generală. După ce trec efectele secundare, Elena Merișoreanu va ajunge din nou pe mâna medicilor.

Interpreta de muzică populară este nevoită să se opereze și la celălalt picior, mărturisind că cel operat este foarte bine și că nu mai are deloc durerile de odinioară.

Elena Merișoreanu, din nou pe masa de operație. Ce probleme de sănătate are solista

„Cu piciorul operat, simt că zbor cu el, dar celălalt trebuie să-l operez. O să mă operez, văd că operația nu este grea. Recuperarea este mai grea, dar trece.

Am programat-o, dar mai durează puțin, pentru că am fost operată de fiere și, dacă am avut anestezie generală, trebuie să treacă, totuși, câteva săptămâni bune.

Acum o lună și jumătate m-am operat de fiere. M-au operat vineri și sâmbătă dimineață mi-au dat drumul acasă”, a declarat Elena Merișoreanu pentru .

De la ce au pornit durerile de picioare în cazul Elenei Merișoreanu

Solista nu se confruntă de ieri, de azi cu durerile de picioare, ci de foarte mulți ani. Elena Merișoreanu s-a tratat o perioadă destul de lungă cu niște injecții cu celule stem.

Îndrăgita artistă era nevoită să facă 12 injecții în fiecare membru inferior pentru că nu avea curaj să ajungă pe masa de operație, dar în cele din urmă durerile au fost mult prea mari.

Cât despre motivul durerilor a mărturisit că toată viața a purtat tocuri și de aici au plecat și toate problemele sale de sănătate.

„Toată viața am cântat pe tocuri. Și e foarte greu. Am un doctor la Târgoviște care îmi face injecții.

Este un tratament cu celule stem. Fac 12 injecții la fiecare picior”, spunea Elena Merișoreanu în vara lui 2019, notează .