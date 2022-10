Elena Merișoreanu, o bunică generoasă! Își investește pensia în răsfățatul nepoților: ”I-am luat apartament pe Calea Victoriei”

Cu o pensie considerabilă, Elena Merișoreanu, celebra interpretă de muzică populară, nu se mai ascunde și face declarații, în premieră pentru FANATIK, despre cum își răsfață nepoții pentru a nu duce lipsă de nimic. Un apartament pe Calea Victoriei este doar unul dintre cadourile oferite de bunica generoasă.

Elena Merișoreanu, lucruri nespuse din căsnicia cu tatăl copiilor ei

Elena Merișoreanu spune că veniturile din concerte, plus pensia, dar și banii soțului, fost general în armată, le permite să le facă toate poftele nepoților, și chiar mai mult. Artista mărturisește că cei patru nepoți sunt bucuria ei și dezvăluie, exclusiv pentru FANATIK, că îi răsfață cum poate, iar unuia dintre ei i-a cumpărat și un apartament pe Calea Victoriei.

Și când vine vorba de căsnicie sunt multe lucruri nespuse de îndrăgita interpretă. Vădit emoționată, Elena Merișoreanu recunoște că, pentru ea, partenerul de viață face parte din suflet, dar “nu face parte și din familie”. Asta pentru că, spune .

După aproape 48 de ani alături de cel care este tatăl fiicelor ei, Îndrăgita cântăreață de muzică populară dezvăluie, în exclusivitate, pentru FANATIK, ”ce a băgat” în buzunar pentru a nu ajunge la divorț și face dezvăluiri neștiute despre relația cu soțul ei.

”Partenerul de viață face parte din sufletul nostru, dar nu face parte din familie”

– Vă aduceți aminte cum vă răsfăța soțul în anii tinereții?

Noi avem o casă la țară, la Vâlcea, locurile lui de baștină și… ne mai aducem preparate, cumpărăm de acolo, din sat, pentru că sunt lucruri proaspete, și păsări, și brânză, și de toate. Chiar dacă de multe ori n-a fost de ziua mea aici, trimite online… îmi ia câte un parfum. Știe că nu mă bucură nimic altceva. Îmbrăcăminte mi-a luat o dată, o pijama frumoasă, scumpă. Și i-am zis:`pentru cine ai luat-o dragă, că-i mică? Nu-mi mai știi măsurile`.

– Nu mai aveți timp să vă luați… dimensiunile?

Mai rar așa, dacă se poate, deloc (n.r. râde).

– Spuneați mai devreme că viața a fost și cu bune și cu rele de-a lungul timpului…

Iubito, să nu spună nimeni că în viață totul e roz, că nu cred. Partenerul de viață face parte din sufletul nostru, dar nu face parte din familie. Noi nu suntem proprietatea nimănui și nici soțul nu este proprietatea femeii. Trebuie să înțelegem treaba asta. Dacă știm să gestionăm bine toate lucrurile astea înseamnă că o căsnicie durează, la mine se apropie de 48 de ani. Cu rele, cu bune, da’ uite că anii trec și… e foarte bine atunci când familia este din tinerețe unită, pentru că atunci când ai copii trebuie să te gândești că ei trebuie să zică mamă și tată.

Mă întâlnesc cu foarte mulți care spun că duc dorul de mamă, de tată. Noi de multe ori avem tendința când suntem tineri că trebuie să avem fericirea noastră, dar trebuie să ne gândim și la fericirea copiilor atunci când îi aducem pe lume.

Secretul Elenei Merișoreanu pentru a nu ajunge la divorț

– Care a fost secretul căsniciei, în cazul dumneavoastră?

Mi-a dat mama sfaturi atât de bune. Spunea: `dragă, nu mai asculta ce zice nimeni! Ești apreciată în familie, soțul e corect în casă. Dacă vezi un bilet în buzunar, bagă-l înapoi că poate cineva a scris ceva și te deranjează`. Și așa am făcut să știi.

– Soțul n-a fost niciodată gelos pe aparițiile dumneavoastră la televizor?

A fost, dar a tăcut din gură. A știut să gestioneze lucrul ăsta și apoim când m-a luat, a știu ce fac. El a fost prea deștept și, dacă greșeam cu ceva, nu avea cum să nu afle. A fost polițist, vă dați seama că a avut relații și el a fost un bărbat plăcut, n-a fost bărbat care să nu treacă cu vederea fetele. Așa că, știi cum e un bărbat, dacă e curtea de femei, nu zice că nu. Asta e! În viață trebuie să tolerăm unele treburi pentru că așa e viața.

– Ați făcut sacrificii sau compromisuri?

Nu m-am sacrificat nici la meserie, pentru că am făcut că mi-a plăcut, și nu am fost stresată în viața mea. Nu știu ce înseamnă un stres care să te afecteze. Am fost o persoană care a știut să își asume orice lucru pe care l-a făcut.

Ce pensie are Elena Merișoreanu?

– N-ați avut niciodată momente în care să n-aveți bani, să nu aveți ce pune pe masă?

Nu, de ce să mâniez pe Dumnezeu. Lumea trăiește prea greu, eu umblu prea mult atât în țară, cât și în străinătate. Și oamenii ăia din diasporă, la care noi mergem să cântăm… au mâinile bătucite de muncă, ochii lor sunt împăiejeniți de nesomn. Noi o ducem bine. De ce să ne plângem? Cei care se plâng, nu știu ce înseamnă greutățile.

– Cu scumpirile de acum sunteți afectată? Vă ajunge pensia?

Eu am pensie după cât am plătit. Pensia nu e nici mare, dar nici mică. Nu mă pot plânge. Ca sumă nu vreau să spun, dar este o pensie omenească. Pot să-mi achid gazele (n.r. râde). Am patru centrale.

– Depășiți 2-3.000 de lei?

Da, dar nu vreau să… sunt foarte mulți care nu iau banii aceștia. Eu când mă duc la biserică, mă uit la ei când împart, că vin cu doamne sau domni îmbrăcați bine, cu haine pe care le-au avut din tinerețe. Și spun că au pensie de 1.200 de lei. Și se bucură la un pachet pe care i-l dai. Întotdeauna m-am gândit la cei amărâți și am ajutat cât am putut eu. Mergem înainte cu ajutorul bunului Dumnezeu.

Artista își ceartă nepoții pentru cum îi cheltuiesc banii

– Nu vă plângeți nici că Beatrice vă lasă fără bani în buzunar?

Pentru ce muncesc? Să le dau și lor, deși celui mare i-am luat apartament pe Calea Victoriei. Are un serviciu la o firmă americană, la Microsoft, așa că își câștigă ei pâine. Dar tot mai zice: `mamaie, așa ceva…`

– Beatrice lucrează și ea?

Da, lucrează și ea, dar niciodată nu e suficient având în vedere că dau 5.000 de lei pe o pereche de adidași. Că i-am și zis: `mai dăi dracului, ce dai atâta pe ei? Păi se poate?!`. Eu mă cert cu ei și nu-mi mai spune. Dar, eu mă uit pe ăla când îi aduce. Când văd cât dau pe ei, înnebunesc. Dar îi ajut, de ce să nu recunosc.