Elena Merișoreanu, pe mâna medicilor. Cu ce probleme se confruntă cântăreața de muzică populară

Elena Merișoreanu este programată să ajungă la medic luna viitoare pentru eterna problemă pe care o are la picior, unde a mai fost operată.

Cântăreața de muzică populară parcă nu mai scapă de doctori, însă are încredere că se vor rezolva toate problemele, mai ales că starea ei de sănătate este una bună.

Artista este foarte atentă și respectă cu sfințenie recomandările doctorilor și a mărturisit că pe lângă intervenția menită să o scape de problemele locomotorii, va apela și la un estetician.

Elena Merișoreanu, nevoită să se opereze iar

„Luna viitoare mă duc să mă operez. E păcat sa suport dureri când am atâtea posibilitați. Cel mai greu e recuperarea. Trebuie să nu pășești pe picior.

Vreo 3 luni de zile trebuie să fac gimnastică, recuperare. Am amânat, dar acum nu mai. m-a afectat că am cântat toată viața pe tocuri. Aveam și matineu și seara, cu pantofii în picioare și nu îi mai dădeam jos până nu se termina spectacolul. Am fost atât de drastică cu mine, să fiu aranjată, că publicul de asta plătea!”, a declarat Elena Merișoreanu la Antena Stars.

Intervențiile estetice, și ele pe lista priorităților

Îndrăgita interpretă de muzică folclorică a recunoscut că, dată fiind înaintarea în vârstă, s-a gândit foarte serios la mici intervenții la nivelul feței.

„Merg și eu zilele astea la un estetician. Nu îmi fac operații, dar îmi fac un acid hialuronic pe ici pe colo. Oricum de cântat deocamdată nu avem, dar eu vreau să arăt bine. Așa cum ma sitm eu. Eu vreau să arăt bine. Trecutul nu are viitor și vârsta este doar o cifră”, a completat folclorista.

Cântăreața de muzică populară a fost diagnosticată acum mai bine de un an cu artroză și s-a operat atunci la picior, fiind nevoită să stea într-o perioadă mai lungă de recuperare, lucru care a coincis cu carantina națională de anul trecut, fapt ce i-a prins destul de bine, căci măcar așa s-a ținut departe de virus.

Artista și-a revenit destul de repede, însă acum este nevoită să își facă noi investigații amănunțite, iar pentru luna viitoare, așa cum a spus, are o nouă operație.

