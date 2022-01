Elena Merișoreanu a refuzat o relație cu un diplomat. Ce rol a jucat mama artistei în decizia finală: ”A avut dreptate”

Elena Merișoreanu este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară. Artista se laudă cu o carieră de aproape 55 de ani, dar și cu împliniri pe măsură în ceea ce privește

Invitată în podcast-ul lui Valentina Samfira, folclorista s-a reîntors în timp și a rememorat amintiri din tinerețe. După ce și-a adus aminte cu plăcere de cum a decurs începtul ei în muzica populară, vedeta a ajuns și la capitolul ”amor”.

Elena Merișoreanu, curtată de un diplomat

Conform declarațiilor făcute de cântăreață, dacă în tinerețe alegea să își urmeze inima, ci nu profesia, astăzi drumul ei în viață ar fi fost cu totul altul.

Pe vremea când abia reușise să se facă remarcată în lumea folclorică, Elena Merișoreanu i-a picat unui diplomat cu tronc. Bărbatul cu 15 ani mai mare decât ea a curtat-o până în momentul în care a ajuns să îi cunoască familia, lucru care a făcut să și primească acceptul tatălui vedetei.

O tatonare de ceva vreme, o ieșire la masă și o vizită la casa părintească i-a făcut pe cei doi, pe Elena Merișoreanu și pretendentul ei de la acea vreme, să devină foarte apropiați, însă nu atât de apropiți încât să-și ducă relația la un alt nivel.

”Era cam bătrân, dar era frumos”

”Un diplomat s-a îndrăgostit de mine, dar era cam bătrân, era cam cu 15 ani mai mare ca mine, dar era frumos. La un moment dat, vine el la ansamblu și zice: ‘diseară am înțeles că n-ai spectacol, haide să mâncăm la Grădinița’. Era select acolo.

Ne-am dus, am mâncat și mi-am dat seama de ceva și îi zic: ‘știi, eu nu pot să stau prea mult că mâine dimineață am tren, plec să-mi văd părinții’ și el zice: ‘dar te duc eu’. M-am dus cu el, că n-am scăpat de el. Nu a pus mâna pe mine și nu era însurat. Și m-am dus acasă și am spus: ‘m-a adus domnul Puiu’, la care tata zice: ‘na, păi ăsta-i om ca lumea’. I-a plăcut. Tata era mai bătrân ca mama cu 18 ani”, a dezvăluit Elena Merișoreanu în podcast-ul lui Valentin Sanfira.

Mama artistei: ”Pentru asta ai plecat tu de acasă?”

Chiar dacă tatăl ei nu a fost împotriva diplomatului, replicile mamei au pus-o pe îndrăgita artistă pe gânduri.

Plecată de acasă încă de la o vârstă fragedă pentru a face carieră în muzică, Elena Merișoreanu a luat aminte la vorbele mamei și a decis în consecință.

Nedorind să renunțe la viața de artist, dar și pentru că job-ul partenerului a implicat o plecare din țară, a făcut ca relația celor doi să se termine mai repede decât ar fi crezut.

”I-am povestit mamei și zice: ‘Auzi, tu ai plecat în București să te faci cântăreață. Ăsta vrea să te măriți cu el și să pleci în străinătate, că e diplomat și trebuia să fie însurat. Tu nu mai faci nimic cu cântatul! Pentru asta ai plecat tu de acasă?’ A avut dreptate. Până la urmă pe el l-a trimis în Portugalia și s-a rupt treaba”, a explicat interpreta de muzică populară.

Astfel, acum Elena Merișoreanu se laudă cu o carieră datorită căreia, spune ea, a văzut toată lumea și cu o familie în sânul căreia este soție, fiind mamă și bunică.