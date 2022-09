Elena Merișoreanu rupe tăcerea după ultimele declarații ale Mariei Dragomiroiu: „E obsedată să apară. Nu va fi în veci ca Maria Ciobanu sau Irina Loghin”

Elena Merișoreanu a reacționat la cele mai recente declarații făcute de Maria Dragomiroiu despre ea, invitată fiind în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.

Prima reacție a Elenei Merișoreanu după ce a fost făcută mincinoasă în emisiunea lui Denise Rifai: „Nu va fi în veci ca Maria Ciobanu sau Irina Loghin”

Interpreta de muzică folclorică a comentat din nou despre . Până acum, Elena Merișoreanu a preferat să își vadă de treabă, însă pentru că în ultima vreme s-au tot perpetuat declarațiile doamnei Dragomiroiu, folclorista s-a simțit îndreptățită să își spună și ea punctul de vedere, fiind direct vizată.

ADVERTISEMENT

Maria Dragomiroiu afirmase că nu are de ce să fie invidioasă pe Elena Merișoreanu, despre care a spus că minte și că minciuna este o boală.

Fosta ei prietenă a vorbit despre afirmațiile făcute de aceasta, în exclusivitate pentru FANATIK. Aceasta ne-a spus, de asemenea, dacă ar fi dispusă la o împăcare cu Maria Dragomiroiu.

-Bună ziua, doamna Merișoreanu! Ați auzit ultimele declarații făcute de Maria Dragomiroiu despre dumneavoastră? A spus că sunteți mincinoasă.

ADVERTISEMENT

Mi-au zis mulți oameni, m-au sunat televiziunile, dar nu am dat importanță afirmațiilor ei. Lăsați-o să spună ce vrea. E obsedată să apară la televizor. Nu va fi în veci ca Maria Ciobanu sau Irina Loghin, două mari artiste cu adevărat.

-Vă deranjează că se readuce în discuție mereu același subiect?

Dacă asta e părerea ei, că sunt mincinoasă, să fie sănătoasă. Boala e la ea, că mereu vrea să apară, eu nu sunt bolnavă de minciună. Eu am primit-o la mine în casă când îi era greu, când s-a despărțit de soțul ei. Eu am primit-o cu brațele deschise, dar nu regret, să știți. La mine în casă i-a cunoscut pe nașii lor.

ADVERTISEMENT

E posibilă o împăcare între cele două?

-Regretați afirmațiile pe care le-ați făcut acum câțiva ani despre pensia ei (n.r.: originea conflictului a fost în urma unei apariții a cântăreței la „Agentul VIP”)?

Eu nu am avut niciodată vreo intenție rea. Am zis mereu că e o cântăreață bună, că are repertoriul ei. Eu am fost întrebată despre pensia ei și am zis doar că nu înseamnă că trebuie să aibă pensie ca noi, eu am contribuit din greu la statul român. Eu am trecut prin chinuri grele. Am muncit din greu. Am plătit la stat pentru pensia mea, nu se poate măsura cu pensia mea. Asta a fost tot ce am spus. De aici s-a supărat.

ADVERTISEMENT

-Dânsa s-a supărat și pentru că ați vorbit despre cariera ei…

Singurul lucru pe care l-am spus este că ea cântă melodiile Ioanei Cristea. A luat cântecele ei, dar ea are multe melodii în repertoriu. Nu am negat niciodată valoarea ei ca artistă.

ADVERTISEMENT

-Când vă vedeți ocazional, cum reacționați? Vă salutați? Vă ignorați? Ați mai întâlnit-o în ultima vreme?

Eu nu cânt cu soțul ei (n.r.: impresarul Bebe Mihu). Eu am locurile mele unde cânt, deci nu am avut ocazia să ne vedem. Culmea este că după ce am vorbit atunci despre pensia ei, noi ne-am întâlnit și nu mi-a reproșat nimic, nu mi-a zis de ce am zis ce am zis. Putea să îmi spună în față.

-Vedeți posibilă o împăcare între dumneavoastră și doamna Dragomiroiu?

Doamne ferește! Eu nu am de ce să mă împac, pentru că ea a fost cea care s-a supărat.

Ce a spus recent Maria Dragomiroiu despre cântăreață

Maria Dragomiroiu a vorbit din nou despre Elena Merișoreanu, recent, în emisiunea lui Denise Rifai. Aceasta a readus în atenția publică disensiunea care s-a produs între cele două, răspunzând curiozităților prezentatoarei de la Kanal D.

„Eu am spus că minte, minciuna este o boală! Sunt oameni care mint și în jurul acestei minciuni fabulează și fac o poveste. Îmi pare foarte rău, eu chiar am apreciat-o, a fost și la nunta mea, mi-a pus mulți bani pe masă.

De ce să fiu invidioasă? Doamne ferește! Nici ea nu are de ce. Mi-e și greu să spun mincinoasă, are o vârstă, e mai mare cu vreo opt ani, și mă jenez să spun asta”, au fost afirmațiile Mariei Dragomiroiu care au reaprins subiectul în spațiul public.

„Știu că Maria Dragomiroiu e o mare vedetă, o cântăreață de excepție. Dar nu poți să spui că ai pensie mică, dacă nu ai fost angajată la un ansamblu. Eu am peste 30 de ani de muncă la Rapsodia Română. Noi avem turnee grele. Când ieșeam de pe scenă, ieșeam cu brumă la gură. Nu trebuie să ne văităm, că nu e cazul”, sunt declarațiile făcute în 2019 la de Merișoreanu, cele de la care s-a produs răceala între cele două mari artiste.