Elena Merișoreanu și-a amânat iar operația la picior: ”Sper că în toamnă să mă ajute Dumnezeu să rezolv”

Elena Merișoreanu este una dintre cele mai iubite interprete de folclor din țară. În ciuda notorietății și a veseliei pe care o afișează mereu, ascunde probleme de sănătate. De curând trebuia să se opereze la picior, dar amânat iar intervenția.

De ce și-a amânat Elena Merișoreanu operația la picior

Elena Merișoreanu a dezvăluit că a amânat din nou deoarece are foarte multe evenimente unde trebuie să se prezinte și să le cânte oamenilor. Dincolo de acest obstacol, cântăreața spune că este ”sănătoasă tun” și speră ca din toamnă să rezolve situația.

ADVERTISEMENT

”Am probleme la un picior, tot amân operația și nu știu de ce. Adică știu de ce, evenimente. Sper că în toamnă o să mă ajute Dumnezeu să rezolv această treabă. Restul, mulțumesc lui Dumnezeu, să știi că sunt sănătoasă tun”, a spus Elena Merișoreanu pentru Antena Stars, potrivit

Ce problemă are Elena Merișoreanu la picior

Într-un alt interviu, pentru cântăreața de muzică populară a mărturisit că nu mai are deloc cartilagiu la picior. Dincolo de asta, operația nu ar fi una grea și vrea să o facă în țară, a mai precizat Elena Merișoreanu.

ADVERTISEMENT

”Eu am evenimente până se lasă secul de Crăciun, dar vreau să mă operez la picior și cu ocazia asta stau și eu puțin. Trebuia de mult timp să mă operez, dar acum chiar sunt hotărâtă, pentru că chiar nu mai am cartilagiu deloc la picior.

Este o operație ușoară, avem medici atât de buni, nu are rost să mergem în străinătate. Eu am fost la San Diego și acolo am întâlnit un medic de la Cluj și mi-a spus:

ADVERTISEMENT

”Ești româncă? Păi ce cauți aici, măi fată, când la noi în țară.. du-te acolo că e cel mai mare ortoped.” Așa că mă duc la dânsul, mă operează și mă mai relaxez și eu, eu nu duc lipsă de nimic la ora actuală.”, a detaliat solista de folclor pentru spectacola.ro

Pentru aceeași sursă, Elena Merișoreanu a ținut să sublinieze că nu refuză evenimentele unde este solicitată de dragul oamenilor. Pe toți vrea să-i bucure cu muzica ei.

ADVERTISEMENT

Elena Merișoreanu are 75 de ani și face parte dintre artiștii mari de folclor, din țară. Este căsătorită cu Viorel Croitoru