Elena Merișoreanu și Saveta Bogdan, dialog șocant. Cele două interprete de muzică populară s-au înjurat

Elena Merișoreanu și Saveta Bogdan au avut un dialog șocant și nu au avut nicio problemă să-și adreseze cuvinte acide și să se înjure una pe cealaltă. Cele două interprete de muzică populară sunt într-un mare scandal în momentul de față.

După câteva schimburi dure de replici cu Maria Dragomiroiu, Elena Merișoreanu s-a certat cu altă colegă de breaslă de data aceasta. Cele mai noi detalii au apărut în cadrul emisiunii lui Dan Capatos, unde telespectatorii au putut auzi injuriile dintre artiste.

Elena Merișoreanu a acuzat-o pe Saveta Bogdan că a fost dansatoare la bară, iar aceasta din urmă a răbufnit și i-a adresat cuvinte care nu au putut fi reproduse.

O înregistrare cu conversația dintre cele două a apărut la „Xtra Night Show”, iar dialogul dintre Elena Merișoreanu și Sabeta Bogdan este cel puțin deplasat. După ce a fost acuzată de colega ei de breaslă că a dansat la bară, Saveta nu s-a putut abține și a făcut-o praf pe „rivala” ei.

„Saveta Bogdan: Tu vorbești, mă? Eu, în locul tău, aș tace. Mă faci tu pe mine bagaboantă? Fir-ai a ….. de ….. ce ești. Te duci să vorbești de mine? Cum să vorbești cu mine că am dansat la bară?

Elena Merișoreanu: Te-am pus eu să dansezi? Nu ai văzut că râdeau toți la filmare de tine? Toată lumea a râs de tine, nimeni nu te băga în seamă.

Saveta Bogdan: Draga mea, eu nu am dansat la bară, te rog să reții!

Elena Merișoreanu: Ba da, ai dansat!

Saveta Bogdan: Ba nu, eu am pus doar mâna pe bară.

Elena Merișoreanu: Da, și erai dezbrăcată toată. Ai, bă, pune mâna pe mine!?

Saveta Bogdan: Hai ….. de ……, du-te ….. și nu mai vorbi de mine. Să nu îmi mai vorbești niciodată în viața ta”, se arată în înregostrarea dialogului dintre cele două, notează spynews.ro.

Cum s-a apărat Saveta Bogdan în cadrul acestui conflict

Saveta Bogdan a ținut să facă lumină în povestea cu presupusul dans la bară și a acuzat-o pe Elena Merișoreanu că i-a distrus imaginea, drept pentru care o va da în judecată.

Artista este de părere că atacurile din partea Elenei Merișoreanu sunt cauzate de invidia pe care aceasta ar avea-o față de Saveta Bogdan, care apare în emisiuni TV mai des decât ea.

„Ea m-a atacat prima și dacă m-a atacat am ieșit în față, să mă apăr. Este imaginea mea! Acela a fost un film, un joc de culise. Pentru ce mă jignește ea că am dansat la bară? Eu nu am făcut asta! Se vede din filmul respectiv că eu nu am dansat la bară.

Eu sunt cântăreața Saveta Bogdan. Eu nu-mi bat joc de cariera mea, după 60 de ani. Eu cred că Elena Merișoreanu are ură personală pe mine, pentru că eu apar foarte des la televizor și ea nu apare. Asta este nenorocirea ei”, a declarat Saveta Bogdan la Antena Stars.