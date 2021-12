Nelu Ploieșteanu ar fi împlinit 71 de ani. Soția artistului, devastată la cimitir: ”Adorm și mă trezesc plângând”

Marele Nelu Ploieșteanu s-a stins din viață pe 2 aprilie 2021, lăsând în urma sa un munte de durere, mai ales în rândul celor din familie.

Nelu Ploieșteanu ar fi împlinit azi 71 de ani

Cea care i-a fost alături la bine și la rău regretatului artist, acum, în ziua când el ar fi trebuit să împlinească 71 de ani, a făcut mărturisiri dureroase, precizând că nu-și poate reveni după pierderea maestrului.

”Am fost la biserică, am făcut colivă. Anul trecut i-au făcut copiii tort, acum eu i-am dus colivă. Am chemat preotul, i-am făcut slujbă la mormânt și am împărțit pachete. Anul trecut am făcut bradul lui Mihăiță cu el, acum nu a mai avut cine să îi pună steaua în brad. Este greu, foarte greu! Mai avea de trăit, dar nu a fost tratat corespunzător”, a spus Elena Ploieșteanu la Antena Stars.

”Vorbesc în fiecare seară cu el”

În cadrul aceleiași intervenții telefonice, Elena Ploieșteanu a vorbit și despre cel mai mare regret pe care-l are în legătura cu pierderea soțului, dar a susținut și că l-a visat de mai multe ori pe Nelu Ploieșteanu de când acesta s-a ridicat la cele sfinte.

De asemenea, la Antena Stars, Elena Ploieșteanu a spus că fostul partener de viață, dar și copilul pe care l-a pierdut în urmă cu trei ani, pe Mihaiță, în vârstă de doar 32 de ani, îi sunt aproape la orice pas, o veghează, o încurajează și .

Elena Ploieșteanu spune că artistul îi trimite semne, dincolo de moarte

”Cel mai mare regret al meu este că atunci (n.r. când artistul era în spital) trebuia să pun piciorul în prag și să nu mă iau după copii. Ei s-au speriat după atâția ani cu Mihăiță, dar eu eram puternică și puteam să depășesc orice, mă luptam ca o leoaică.

Eu vorbesc în fiecare seară cu el. Îmi dau semne și el și băiatul. Perna unde dormea el, o așez eu seara și dimineața o găsesc ca și cum ar fi pus cineva capul să doarmă. Nu mă sperie, ei nu sunt fizic, dar eu știu că ei sunt lângă mine.

L-am visat și mi-a spus să pun mână să mânânc că am slăbit rău și adevărul ăsta este. Și am mai visat că eram la mormânt și el mi-a dat o candelă în formă de inimă și mi-a spus să o iau și să o aprind. Am visat că el era lângă mine, lângă sicriul copilului care avea geam de sticlă, eu plângeam și mă uitam la băiat și el m-a bătut pe umăr și mi-a zis să nu mai plâng că nu este bine. Adorm plângând, mă trezesc plângând de trei ani și opt luni”, a mai adăugat soția regretatului artist.

Elena Ploieșteanu nu-și revine din șocul pierderii artistului

Pe lângă visele în care ea spune că artistul i se arată, Elena Ploieșteanu a rămas cu imaginea celui mai iubitor bărbat. Nelu Ploieșteanu este descris acum de soția sa ca fiind un familist convins.

Din dorința de a păstra familia unită, așa cum îi plăcea regretatului cântăreț, Elena Ploieșteanu, , spune că singura sa dorință este să o țină Dumnezeu sănătoasă alături de fetele și nepoții ei.

”Era un om foarte vesel, foarte iubitor de familie, copii, nepoți. Ei (n.r. nepoții) erau totul pentru el. Trebuia să mai trăiască, să fie aproape de nepoțeii lui. Eu voiam să fie puternic, să muncească pentru copiii lui.

Nu mi se usucă lacrimile de trei ani și opt luni de durere. Mi-a zdrobit inima, sufletul mi s-a făcut cioburi. Vreau din toate puterile să fiu aproape de nepoțeii mei și de fetele mele, sunt lumina ochilor mei. Nu mi-au rămas decât copiii și bunul Dumnezeu”, a completat văduva.