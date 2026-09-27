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Elena Rybakina nu este deloc o excepție pentru Kazahstan. Cum a devenit această națiune cu o populație de aproximativ 20,6 milioane de locuitori una dintre cele mai puternice țări în tenis. Deciziile luate de autorități.

Elena Rybakina și Kazahstan, pe harta lumii în tenis

Kazahstan a construit un sistem de tenis impresionant pornind aproape de la zero. Țara din Asia Centrală căreia Elena Rybakina i-a adus primul loc în clasamentul WTA, după ce , a trecut printr-o schimbare remarcabilă în ultimul deceniu. S-a transformat într-unul dintre cele mai importante centre ale tenisului.

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Acest lucru s-a întâmplat înainte ca jucătoarea din Rusia să devină numărul 1 mondial. Autoritățile au început schimbările încă din anul 2007 prin extinderea infrastructurii care ține de acest sport, la nivel național. Au ”luat naștere” mai multe academii profesionale și oamenii au început să descopere beneficiile mișcării.

Guvernul a alocat peste 200 de milioane de dolari pentru tenis, națiunea devenind un lider clar în acest domeniu de activitate. În ultimii ani țara a muncit enorm pentru a descoperi și a dezvolta noi talente. De asemenea, s-a concentrat extrem de tare pe atragerea unor turnee internaționale. Aici se organizează aproximativ 250 de turnee pe an.

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Peste 50 din competițiile din Kazahstan sunt internaționale: ITF, ATP Challenger și Tennis Europe. În felul acesta juniorii locali pot avea acces la competiții de top fără să fie nevoiți să călătorească permanent în Europa. Astăzi, aproape 45.000 de oameni practică acest sport care în această parte a lumii este destul de accesibil.

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Taxa lunară plătită de copii

„În 2007 aveam doar 55 de terenuri, în principal în Almaty, și în jur de 500 de jucători în total în Almaty, Astana, Karaganda și Șîmkent. Stereotipul conform căruia tenisul este un sport al bogaților nu mai există. De exemplu, în 2007 și 2008, închirierea unui teren costa în jur de 100 de dolari pe oră.

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Astăzi, taxa lunară de antrenament pentru copii este de aproximativ 50 de dolari. Doar un exemplu, Germania are peste 50.000 de terenuri. Chiar și Japonia are peste 40.000 de terenuri, în timp ce noi avem doar 400, iar populația noastră este mai mică. De aceea trebuie să lucrăm la calitate”, a declarat vicepreședintele Federației de Tenis din Kazahstan, Dias Doskarayev, conform .

Elena Rybakina, felicitări de la președintele kazah

La cel mai înalt nivel, este reprezentat de jucătoare precum Alexander Bublik, Yulia Putintseva și Anna Danilina. Elena Rybakina este sportiva care a adus acestei națiuni locul 1 la nivel mondial în clasamentul WTA. Succesul a avut loc în finala de la US Open 2026, unde a învins-o pe belarusa Aryna Sabalenka.

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De altfel, tenismena a cucerit ambele titluri de Grand Slam pe teren dur. Realizările sale marchează un nou capitol pentru națiune, dovadă că președintele kazah, Kassym-Jomart Tokayev, a felicitat-o ​​pe vedetă. Șeful statului s-a arătat încântat de contribuția jucătoarei la dezvoltarea unei noi generații de tenismene.

„Este istorie și sunt foarte mândră să reprezint Kazahstanul. De fiecare dată când mă întorc în Kazahstan, indiferent în ce oraș merg, sunt mereu atât de mulți copii”, a declarat frumoasa șatenă, la o conferință de presă din New York, Statele Unite ale Americii, mai arată sursa citată.

Ce beneficii au copiii la tenis

Vicepreședintele Federației de Tenis din Kazahstan, Dias Doskarayev, a dezvăluit avantajele practicării tenisului de la vârste fragede. Taxa lunară de doar 50 de euro nu este singurul plus pentru părinții care doresc să-i îndrume pe copii în această activitate frumoasă. Tenisul a câștigat popularitate și datorită faptului că sunt disponibile mai multe oportunități de antrenament.

Familiile cu copii mici au la dispoziție 39 de centre și cluburi de tenis în toată țara. Acestea sunt răspândite în toate regiunile pentru a ajunge cât mai ușor la ele. În plus, autoritățile au implementat diferite programe în peste 145 de grădinițe cu care au o colaborare foarte strânsă. Prin urmare, tenisul începe de la vârste mici.

Mai mult decât atât, pentru dezvoltarea în această direcție cei mici primesc echipamente, în timp ce instructorii sunt certificați și au diplome care le atestă calitățile. Totodată, autoritățile din Kazahstan se asigură că toți copiii înscriși participă la orele de tenis. Următoarea generație de jucători se formează deja la Team Qazaqstan, o școală sportivă axată pe dezvoltarea rezervei de tenis a țării.

„Academia a fost înființată în 2008. A fost ideea lui Bulat Utemuratov, președintele KTF, care a vrut să reunească toți jucătorii talentați într-un singur loc”, a explicat Federația de Tenis. În prezent, are încheiate parteneriate cu instituții de renume, cum ar fi Academia de Tenis Gorin din nordul Californiei și Academia Sergio Bruguera.

Cum sunt selectați juniorii

O comisie formată din aproximativ șapte specialiști în tenis, psihologie și fitness are rolul de a-i selecta pe tinerii jucători. Această echipă călătorește prin toată țara și urmărește copiii cum concurează în turnee. Îi observă ulterior și în timpul antrenamentelor pentru a le vedea calitățile, dar mai ales potențialul și determinarea.

Academia demonstrează că își face treaba ca la carte începând de la antrenorii cu care colaborează. Unul dintre cele mai cunoscute nume este italianul Riccardo Piatti, care în trecut a lucrat cu Novak Djokovic și Jannik Sinner. Are o carieră de peste 35 de ani. Deține o academie în Bordighera, dar s-a născut la Como în 1958.

În concluzie, Kazahstan are tot mai mulți juniori kazahi care ajung la competiții internaționale de nivel superior. Printre jucătorii tineri promițători se numără Zangar Nurlanuly, Amir Omarkhanov, Akhmadi Makhanov, Eva Korysheva și Daniel Tazabekov.