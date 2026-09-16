Sport

Cum s-a pozat Elena Rybakina cu trofeul de la US Open 2026. Ținuta îndrăzneață cu care s-a afișat

Elena Rybakina, ședință foto după ce a fost desemnată nou lider mondial în clasamentul WTA. Trofeul cucerit la US Open 2026 nu a lipsit din imaginile inedite.
Alexa Serdan
16.09.2026 | 07:09
Cum sa pozat Elena Rybakina cu trofeul de la US Open 2026 Tinuta indrazneata cu care sa afisat
Elena Rybakina, ședință foto după US Open. Sursa foto: Instagram.com
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Descoperă în rândurile de mai jos cum s-a pozat Elena Rybakina cu trofeul de la US Open 2026. Tenismena s-a afișat cu o ținută care a demonstrat că este o persoană îndrăzneață în afara terenului de joc.

Elena Rybakina, ședință foto după US Open

Elena Rybakina (27 ani) strălucește după ce a cucerit trofeul de la US Open 2026, impunându-se în finală în fața belarusei Aryna Sabalenka. În urmă cu 7 ani jucătoarea care reprezintă Kazahstanul ocupa locul 106 mondial. Sportiva născută în Rusia încerca să-și facă loc în elita tenisului feminin, lucru pe care l-a bifat după ce a câștigat BRD Bucharest Open.

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Tenismena bănuită că suferă de sindromul Stockholm din cauza relației controversate cu antrenorul ei se simte mulțumită pentru tot ce trăiește. De asemenea, e fericită cu felul în care a evoluat cariera sa, de pe 14 septembrie fiind clasată pe locul 1 în clasamentul WTA. Această reușită a determinat-o să iasă din zona de confort.

A recurs la o ședință foto neașteptată în care a purtat mai multe ținute pentru fiecare distincție obținută. Prima oară a îmbrăcat o rochie de un roșu intens care s-a potrivit perfect pe silueta ei. Vedeta a fost pozată într-un zgârie nori, ”în vârful lumii”, după cum a descris-o Women’s Tennis Association pe reţelele de socializare.

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De asemenea, tânăra a dorit să imortalizeze atât trofeul de la US Open în tradiționala sesiune foto de la New York, ci și premiul acordat de WTA. Concret, este vorba de un trofeu acordat pentru faptul că a urcat pe locul 1 WTA. Astfel, Elena Rybakina a devenit al 30-lea lider mondial din istorie tenisului feminin.

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O postare distribuită de Elena Rybakina 🐠 (@lenarybakina)

 

Mesajul transmis de Elena Rybakina

Al doilea outfit îmbrăcat de Elena Rybakina a fost format dintr-un costum alb care i-a lăsat la vedere abdomenul tonifiat. Acest aspect a fost evidențiat datorită unui top scurt fără bretele. Cu această ocazie, jucătoarea de tenis a lăsat un mesaj scurt, dar semnificativ pe social media. Sportiva radiază de fericire, palmaresul ei crescând cu fiecare trofeu cucerit.

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„Ce săptămână, ce călătorie. Mă simt incredibil de recunoscătoare să fiu aici și să împărtășesc acest moment cu toți cei care m-au susținut pe parcurs”, a notat tenismena, pe contul oficial de Instagram. Internauții au felicitat-o în număr foarte mare, lucru care arată că se bucură de o comunitate unită în online.

„Ești o persoană minunată și o atletă incredibilă. Te susținem mereu la fiecare turneu, oriunde în lume ai juca. Felicitări!”, i-a scris una dintre admiratoare, în mediul virtual. Altă fană a completat: „Eleganță, grație și putere. Ești exact ceea ce înseamnă să fii numărul 1”.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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