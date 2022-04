Elena și Aron, noul cuplu de la Mireasa? Cum au fost surprinși de camere, departe de ochii celorlalți

Frumoasa brunetă și participantul au fost surprinși de camerele de luat vedere, departe de ochii curioșilor. Tinerii au dorit câteva momente de intimitate, în care au discutat sincer și deschis despre ce simt.

Elena și Aron, apropieri neașteptate la Mireasa. Cum au fost filmați cei doi concurenți

Elena și Aron par să formeze noul cuplu de la Mireasa datorită apropierilor și momentelor de afecțiune. s-a simțit foarte bine în compania brunetei, căreia i-a vorbit despre o posibilă relație.

S-au ținut în brațe unul pe celălalt, noua participantă mărturisind că se simte specială și că apreciază foarte mult comportamentul de care a dat dovadă Aron. Mai mult decât atât, tânăra spune că ar fi vrut un sărut din partea bărbatului.

„Simt atât de multă liniște și pace sufletească”, a fost mărturisirea pe care Elena i-a făcut-o colegei sale din reality show, Sisi, notează .

Totodată, concurenta de la Mireasa și tânărul s-au apropiat și mai mult datorită vorbelor dulci pe care și le-au spus sub clar de lună. Un mic sărut pe obraz nu a întârziat să apară din partea bărbatului din emisiune.

Cine este Elena, noua concurentă de la Mireasa

Elena se numără printre ultimele concurente intrate în casa emisiunii matrimoniale de la Antena 1. în vârstă de 26 de ani a trecut prin două relații toxice, precizând că a fost inclusiv abuzată fizic de un fost partener.

„Am 26 de ani, m-am născut în București. Sunt sensibilă, sunt sociabilă, am participat la concursuri de asamblat roboți. De la 19 ani am lucrat ca agent de vânzări. Am avut două relații toxice.

A existat și abuz fizic, ne-am lovit unul pe celălalt. Faptul că nu aveam liniște nici în relație și nici cu părinții a fost oribil. Mama mea știe că am avut gânduri suicidale.

Mi-ar plăcea ca viitorul meu soț să aibă studii superioare și să-l aibă pe Dumnezeu înăuntrul lui. Dacă intru în casă și-mi place de un băiat care este într-o relație o să fac ce simt eu”, a spus Elena de la Mireasa, mai arată sursa citată.