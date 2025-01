Elena, soția lui Ianis Hagi, mesaj emoționant postat pe internet după golul din Rangers – Celtic 3-0. Foto

Elena Hagi a postat pe Instagram un mesaj superb la finalul . În minutul 7 din „Old Firm”, .

Elena Hagi, mesaj splendid după golul marcat de Ianis în Rangers – Celtic 3-0

Rangers a învins-o cu 3-0 pe Celtic și s-a apropiat la 11 puncte de lider. Balul a fost deschis de Ianis Hagi, care a marcat în minutul 7 cu un șut cu stângul din afara careului. Celelalte reușite le-au aparținut lui Propper (66) și Danilo (81).

În urma prestației avute în „Old Firm”, Ianis Hagi a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren. Prestația remarcabilă a internaționalului român a avut loc atât sub ochii tatălui, „Regele” Gică Hagi, cât și a soției sale, Elena.

„You will always hear us roaring (n.r. – Ne vei auzi mereu cântând)”, a fost mesajul postat de Elena Hagi, după Rangers – Celtic 3-0.

Ianis și Elena s-au căsătorit pe 14 iulie 2024, în ziua finalei Campionatului European, acolo unde mijlocașul ofensiv a ajuns cu echipa națională a României până în faza optimilor.

Cum a reacționat Ianis Hagi după prima reușită din ultimele 18 luni

Pentru Ianis Hagi, reușita din Rangers – Celtic 3-0 a fost prima din ultimele 18 luni. Playmakerul în vârstă de 26 de ani nu mai punctase din victoria lui Rangers cu Hibernian, scor 3-1, obținută pe 31 mai 2023.

La finalul derby-ului de pe Ibrox, plină de echilibru și a vorbit ca un adevărat lider pentru coechipierii săi.

„Ne simțim foarte bine. Vrem să câștigăm derby-uri. Este un pas înainte pentru noi. Știm că sunt trei puncte, dar vom juca din nou în trei zile.

A fost un joc foarte bun făcut de noi. Se poate să începi foarte bine și să termini prost, dar noi am fost consecvenți. Mergem înainte, trebuie să fim consecvenți timp de 90 de minute mereu”, a spus Ianis Hagi, citat de .