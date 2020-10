Elena Udrea a dezvăluit ce semnifică semnul de la nas pe care l-a făcut în Parlament

Elena Udrea a fost supusă unei serii de întrebări de jurnalista Denise Rifai în noua ei emisiune de la Kanal D.

Fostul ministru al Turismului a vorbit despre cel mai greu moment din detenție, dar și despre unul dintre cele mai discutate apariții ale sale: cui i-a fost adresat semnul atât de controversat făcut în Parlament.

E a răspuns și întrebării: dacă a avut o relație mai mult decât profesională cu fostul președinte al României, Traian Băsescu.

Elena Udrea, despre semnul de la nas din Parlament

În cadrul primei ediții a emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Elena Udrea a fost invitatul care s-a aflat sub lumina reflectoarelor, într-un interviu maraton. Poate unul dintre cele mai controversate personaje feminine de pe scena politică din Romania, Elena Udrea s-a aflat sub tirul întrebărilor incomode și a făcut o serie de dezvăluiri în premieră.

În 2015, Parlamentul vota șase cereri de arestare și urmărire penala împotrivă Elenei Udrea, într-o ședință maraton. Aflata în sala de plen, la un moment dat, aceasta a făcut un semn care a stârnit nenumărate controverse, ducându-și mana la nas. Gestul a fost interpretabil și mult discutat, însă Elena Udrea a povestit în cadrul emisiunii cui i-a fost adresat, de fapt, acel gest și ce semnifica.

„(…) Unei persoane dragi mie, la vremea aceea, partenerului meu care se afla acasă și mi-a scris spunandu-mi că mă vede la TV. Era un gest pe care îl stabilisem cu mult înainte, era copiat de la Celine Dion și soțul ei. Ei conveniseră că atunci când se aflau în public și departe unul de celălalt să își facă acest gest. Cumva, am stabilit să procedam la fel și atunci m-am întors să îi fac semnul acesta că să știe că sunt bine”, a spus Elena Udrea în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.

Fostul om politic a continuat cu seria dezvăluirilor, povestind despre perioada de detenție, din Romania și din Costa Rica, mărturisind care au fost traumele care și-au pus amprenta asupra ei.

„Mie îmi este foarte frica de insecte. Faptul că era plin de gândaci acolo, era mai traumatizant decât faptul că nu aveam ușa la toaleta… Mai degrabă traumatizant a fost faptul că am fost arestată cu Dorin Cocos, cu Alin Cocoș. Noi am început relația exact cu 18 ani în urmă, ne-am serbat 18 ani de relație, fiind în arestul central (…)Dorin mi-a trimis, printr-o doamna gardian, o felie de cozonac”, a continuat Elena Udrea.

O întrebare care a stat multă vreme pe buzele tuturor și-a găsit aseară răspunsul, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Elena Udrea a explicat care a fost natura relației cu fostul președinte al României, Traian Băsescu și ce loc ocupa acesta în viață să.

„Nu. Sunt o persoană foarte glumeață. Atunci am făcut o gluma pentru care am plătit scump. Adică, atâta lume a interpretat răspunsul meu și a fost atât de nepotrivit după aceea încât mi-a părut rău că am făcut gluma respectiva. Traian Băsescu este cel mai important om din viață mea, după părinții mei. Pentru că tot ce am realizat eu, în cariera mea politica, a fost datorita președintelui Traian Băsescu. Sunt fericita că am avut ocazia să fiu discipolul lui Traian Băsescu, să cresc politic cu Traian Băsescu, așa cum au făcut și mulți, însă asta a fost tot”, a spus Elena Udrea.