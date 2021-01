În timpul procesului Elenei Udrea, sala de judecată a fost evacuată, în urma unei amenințări cu bombă la Curtea de Apel București. Elena Udrea a ieșit din carantina Covid pentru a fi prezentă la ultimul termen în procesul finanțării campaniei electorale din 2009.

Update, ora 11:00:

Alertă cu bombă la Curtea de Apel București în timpul procesului Elenei Udrea. Sala a fost evacuată

Un apel la 112 a anunțat prezența unui dispozitiv exploziv în incinta Curții de Apel București, la ora 10:45. Judecătorul cazului Elenei Udrea a decis suspendarea, cel puțin temporară, a ședinței. Toată clădirea a fost evacuată.

De asemenea, circulația este oprită în zonă, iar la fața locului s-au prezentat polițiștii de la secția 17, reprezentanții SRI, pirotehniști, dar și două balalioane ale jandarmilor.

Știre inițială:

Curtea de Apel București a stabilit pentru marți, 26 ianuarie, termen pentru pledoriile finale în procesul privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2009.

Elena Udrea, fost deputat și ministru al Dezvolătirii, e judecată în acest dosar pentru instigare la luare la mită și spălare a banilor.

Elena Udrea, așteptată la ultimul termen al procesului

Ultimul termen al procesului fusese stabilit pe 8 ianuarie, însă cazul s-a amânat pentru că Elena Udrea s-a îmbolnăvit cu Covid-19 și a intrat în carantină, conform ziare.com.

„Am reușit să mă feresc timp de un an, cu mască, dezinfectant și relativă distanță socială. Nu am făcut nimic diferit în ultimele zile și totusi, de sărbători l-am contactat. Cel mai probabil, după simptome, l-a contactat întreaga familie“, scria în acel moment Elena Udrea pe Facebook.

Elena Udrea, acuzată spălare a banilor

În luna mai 2017, procurorii DNA au trimis-o în judecată pe Elena Udrea pe care au acuzat-o de instigare la luare de mită și spălare a banilor. Alături de Udrea au mai fost trimiși în judecată fostul secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului Gheorghe Nastasia, pe fostul președinte al Consiliului Județean Tulcea Victor Tarhon, pentru luare de mită, pe Ioana Basescu, fiica cea mare a fostului președinte Traian Basescu, pentru instigare la delapidare și instigare la spălarea banilor și pe Ioan Silviu Wagner, director general al unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat, pentru delapidare. În același dosar a fost trimis în judecată Dan Andronic pentru mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului.

Potrivit rechizitoriului, în anul 2009 au fost colectate sume de bani provenite din infracțiuni de corupție, delapidare și evaziune fiscală care au fost folosite ulterior pentru campania electorală din acel an.

Legătura dintre cei care obțineau banii pe cale nelegală și prestatorii de servicii era făcută de Elena Udrea, conform procurorilor. Din funcția de conducător al unui staff de campanie, Udrea coordona servciile de campanie dar și persoanele care au acționat ca intermediari pentru plățile realizate.

Procurorii DNA menționează că remiterea foloaselor infracționale era disimulată prin contracte fictive încheiate cu firme care prestau în realitate servicii în cadrul campaniei electorale.