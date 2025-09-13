News

Elena Udrea, admirată de Giovanni Becali: „A jucat rol de super mafioată! A stat în puşcărie şi n-a turnat pe nimeni! Putea să dezmembreze această ţară”

"N-a ciripit nimic!" Impresarul Giovanni Becali admiră comportamentul pe care l-a avut fostul ministru Elena Udrea în închisoare.
Daniel Spătaru
13.09.2025 | 10:09
Giovanni Becali are tot respectul faţă de Elena Udrea Foto: colaj Fanatik

Elena Udrea a fost eliberată în urmă cu aproape două luni din închisoare, după trei ani şi jumătate de detenţie, dar stoicismul cu care şi-a executat pedeapsa l-a impresionat pe impresarul Giovanni Becali.

„Elena Udrea ştie multe”

„Nu m-am intersectat cu Elena Udrea, dar îi urez sănătate”, a spus Becali în emisiunea „DON Giovanni”, dar chiar dacă nu s-a cunoscut personal cu fostul ministru a subliniat că aceasta se bucură de cel mai mare respect al său.

„Elena Udrea ştie multe. Dacă nici Elena Udrea nu ştie, cine să mai ştie? Pentru mine, da, e şmecheră! Păi, ce-i mai şmecher decât să-i ai la mână pe toţi, să faci pârnaie trei ani jumate şi să nu torni pe nimeni? Am cel mai mare respect pentru ea”, a mai afirmat Becali.

„Când am văzut-o pe Elena Udrea acolo, mi-am adus aminte de mine şi de prietenul meu”

Impresarul a povestit cum imaginile cu Elena Udrea la graniţa dintre Bulgaria şi Grecia, înainte de a fi reţinută, i-a adus aminte de un moment din propriul său trecut. „Eu am cu ea amintirea de la Kulata. Mercedesul ei la televizor, oprit. În dreapta controlul vamal, o bancă, ea oprită. Ăştia veneau să facă control, să vadă ce fac cu ea, nu ştiu ce, iar ea vorbea pe telefon.

Acelaşi lucru s-a întâmplat cu mine şi cu un prieten de-al meu, cu un Citroen DS 21, de-alea cu care mergeau Jean Gabin, Alain Delon. Maşina parcată în acelaşi loc unde era parcat Mercedesul ei, noi doi pe bancă şi vameşii controlau maşina. Când am văzut-o pe Elena Udrea acolo, mi-am adus aminte de mine şi de prietenul meu”, i-a povestit Giovanni Becali lui Horia Ivanovici.

„Dacă Elena Udrea vorbea, azi eram o altă ţară”

Impresarul este de părere că dacă Elena Udrea ar fi spus tot ce ştie, dezvăluirile sale ar fi aruncat ţara în aer. „Elena Udrea a jucat un rol, nu de mafiot, de supermafiot! De un om cu ‘huevos’. Putea să dezmembreze toată ţara românească, la ce ştia ea şi în câte a fost băgată! Toată ţara! Eram o altă ţară azi, pe cuvânt de onoare!”, este de părere Becali.

„Şi, culmea, n-a ciripit nici de barbatu-său, nici de amant, nici de prieten, nici de nimeni, având o fetiţă acasă. Uite-o pe Bica bine-mersi, cu restaurant la Bari, cu pedeapsa făcută, la revedere. Ea a venit şi a suportat şi a făcut şi îi sărut mâna pentru asta şi o voi respecta toată viaţa”, a mai spus Giovanni Becali despre Elena Udrea.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
