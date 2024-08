Adrian Alexandrov rupe tăcerea, după ce Elenei Udrea i s-a refuzat permisia în prima zi de școală a fiicei sale: „Interlopii, mai favorizați decât mamele”

Aflată în spatele gratiilor, Elena Udrea suferă cumplit pentru că nu primește măcar o zi de permisie pentru a fi alături de fetița ei, Eva. În acest timp Adrian Alexandrov spune că încearcă din răsputeri să o țină pe cea mică departe de informațiile negative despre mama ei, care ar putea-o traumatiza. Fostul ministru nu a fost învoit nici în acest an pentru a merge acasă.

Adrian Alexandrov, dezvăluiri despre vacanța petrecută cu fiica pe care o are cu Elena Udrea. Unde au fost toată vara

Eva e încă prea micuță să înțeleagă ce se întâmplă cu . Tatăl ei dezvăluie pentru FANATIK eforturile pe care le face să o distragă, cu toate că, spune el, i se rupe sufletul de fiecare dată când întreabă de ea. face dezvăluiri emoționante despre relația pe care o are cu Eva. Ne explică și cum se pregătește pentru școală. În septembrie, fiica Elenei Udrea va fi în clasa zero.

Soțul Elenei Udrea ne-a povestit și ce a făcut în vacanța de vară cu micuța. Eva va face, în curând, o schimbare importantă la cei aproape șase anișori, și anume trece de la grădiniță la școală, printre cei ”mari”. În dialogul pe care l-a purtat cu FANATIK, bărbatul a dezvăluit cât de dificil îi este Elenei fără fiica ei. Nu înțelege cum de infractori violenți au dreptul să iasă din închisoare pentru diferite motive. În același timp, ea primește de fiecare dată un răspuns negativ.

„Vara aceasta am petrecut-o în mare parte în Delta Dunării, la bunici, în Sulina. Evei i-a plăcut foarte mult în Deltă. A insistat să revenim. Am fost, cred, de 3-4 ori vara aceasta. Am plimbat-o cu barca pe lacuri. Am dus-o în pădurea Letea să vadă caii sălbatici. A stat la plaja din Sulina. Chiar s-a bucurat de toată fauna din zonă. Nu a scăpat nicio broască nepupată sau vreun pește sau meduză neatinsă și neexplorată de cea mică”, ne-a povestit Adrian Alexandrov despre vacanța cu Eva.

Eva începe școala din toamnă

Vorbind despre școală, Adrian ne-a mărturisit că e perfect firesc ca Eva să aibă emoții. Micuța s-a atașat foarte mult de grupa de copii și de educatoare. „E normal să aibă emoții. Urmează clasa 0 pentru ea. Se va schimba grupa de copii și colegi cu care a crescut. Nu de puține ori a plâns știind că nu vor mai fi educatoarele ei cu care a fost obișnuită până acum. Dar e un pas normal, firesc. Am avut grijă să îi explic exact ce se va întâmpla din septembrie. Pare că s-a obișnuit cu ideea”,a declarat Adrian Alexandrov, pentru FANATIK.

Întrebat dacă există vreo șansă ca Elena Udrea să poată ieși de la Târgșor pentru a fi alături de fetița ei, în prima zi de școală, Adrian Alexandrov zâmbește amar. Bărbatul spune că fostul ministru al Turismului și Dezvoltării nu a renunțat la luptă și că speră în continuare să obțină o zi de permisie.

Alexandrov: ”Elena nu are voie să stea cu fetița ei”

„Elena tot încearcă să obțină o zi de permisie și să fie alături de ea de Sărbători, de ziua ei sau măcar în prima zi de școală. Se pare că nu e voie! În timp ce interlopii României primesc zile libere, permisii și toate cele… Elena Urea nu are voie să vină o singură zi acasă. Nu are voie să stea cu fetița ei și să o ducă de mânuță în prima ei zi de școală, care e atât de importantă!

De doi ani și jumătate nu a primit nici măcar o singură permisie să poată veni acasă, să doarmă lângă cea mică. Dacă îi întrebați pe cei de la ANP (n. red.: Administrația Națională a Penitenciarelor) de ce, sigur nu veți primi un răspuns credibil! În timp ce în statele civilizate mamele aflate în detenție beneficiază de un regim favorabil, li s-au creat condiții speciale ca să petreacă timp alături de minori, la noi… Sunt mai favorizați interlopii decât mamele”, ne-a spus, mâhnit, Adrian Alexandrov.

„Nu e noapte în care nu plânge după ea”

Soțul Elenei Udrea ne-a relatat și ce este cel mai greu pentru el, ca tată singur. Pentru Adrian, e foarte dificil să își mintă fetița zi de zi în legătură cu locul în care se afla mama ei. Totuși, se înarmează cu răbdare și cu putere. Dragostea față de îngerașul său îi dă suficientă forță să treacă și prin momentele în care orice om normal ar tinde să clacheze, să simtă furie și neputință.

„Cel mai greu mi se pare că trebuie, zi de zi, să o mint. Trebuie să îi spun că mama ei va veni în curând acasă. E prea mică să înțeleagă ce se întâmplă. E suficient de mare încât să îi simtă lipsa. Nu e zi în care nu mă întreabă de ea. Nu e noapte în care nu plânge după ea. Asta mi se pare cel mai greu… să o văd cum suferă. Eu nu pot face absolut nimic să îi alin acest dor! În rest, cred că suplinesc foarte bine în rolul de tată. Mă descurc cu tot ce trebuie făcut ca și activități zilnice, mâncat, spălat, pieptănat, jucat. Sunt extrem de responsabil când vine vorba de copilul meu. Îmi place să cred că toți părinții, în situația mea, ar proceda la fel”, a completat Adrian Alexandrov, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cum o protejează Alexandrov pe fata ei de situația prin care trece Elena Udrea: „Cred că o va aprecia și o va iubi mai mult!”

Cum reușește, însă, Adrian Alexandrov să o protejeze de adevărul care ar putea să o doboare pe micuță atunci când vine vorba despre mama ei? Bărbatul ne-a spus că face tot posibilul să o țină departe de orice fel de știre care ar putea-o afecta.

„Mereu am grijă să nu se uite la TV sau la știrile cu și despre politică. Pe viitor, când va fi destul de mare să înțeleagă prin ce a trecut mama ei și cât de puternică a fost de a reușit să treacă prin așa ceva. Cred că o va aprecia. Sunt convins că o va iubi mai mult! Personal, nu cred că mai există om în România care să mai creadă că Elena Udrea nu a fost executată politic. Sunt sigur că toți au înțeles că i s-au înscenat dosare. Dosare care s-au concretizat în ani de pușcărie, mai ales după dezvăluirile din ultimul timp! E de ajuns să luați pulsul din mediul online. Mulți care o înjurau acum și-au schimbat discursul. Mai nou, o susțin”, a încheiat Alexandrov.

Elena Udrea a fost condamnată la șase ani de închisoare în dosarul Gala Bute. Procurorii au adus mai multe acuzații persoanelor implicate în dosar, printre care și Rudel Obreja, decedat între timp în condiții suspecte. Asta după ce familia lui Obreja a acuzat că nu avea acces, în pușcărie, la tratament pentru a se lupta cu un nemilos cancer. Printre acuzațiile reținute de procurori se numără dare și luare de mită, abuz în serviciu, evaziune fiscală și spălare de bani.