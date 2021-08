Elena Udrea nu-l pune la zid pe Florin Cîțu pentru problemele cu legea, ci pentru atitudinea sa: ”I se putea întâmpla oricui, dar arată că e demagog”

Premierul Florin Cîțu, criticat dur de majoritatea spectrului politic din România după condamnarea din 2001 din SUA, are și aliați surprinzători în țară.

ADVERTISEMENT

Elena Udrea, fost ministru, nu consideră că faptele de acum 20 de ani ale premierului sunt o problemă.

Ceea ce o deranjează pe fosta membră a Guvernului este atitudinea pe care o are Florin Cîțu și faptul că nu și-a prezentat public ”petele” din biografie.

ADVERTISEMENT

Elena Udrea comentează problemele cu legea ale premierului Cîțu: ”I se putea întâmpla oricui, dar arată că e demagog”

Elena Udrea nu are nicio problemă cu faptul că premierul a fost condamnat în urmă cu două decenii în Statele Unite și nici cu faptul că a consumat alcool peste normele legale.

Ceea ce o deranjează pe aceasta este faptul că își calcă în picioare toate principiile afișate în ultimii ani: ”dintr-o dată penalii pot fi în funcții publice”.

ADVERTISEMENT

Fostul ministru al Turismului îl critică pe premier pentru faptul că, în trecut, ștergea pe jos cu Liviu Dragnea, iar acum, în cazul său, ”nu mai contează o condamnare”.

”Sunt de părere că nu este atât de grav faptul ca a condus sub influența alcoolului acum nu știu câți ani în urmă, cât minciuna, lipsa de asumare și demagogia.

ADVERTISEMENT

Pe vremea când nu era premier, îmi amintesc postări ale domnului Cîțu pe Facebook în care cu limbajul unui tânăr politician care acum s-a înscris într-un partid nu își respecta adversarii.

Ștergea pe jos cu Dragnea și așa mai departe. Uite că toate acele principii dânsul le calcă în picioare pentru că dintr-o dată penalii pot fi în funcții publice, uite că nu mai contează o condamnare, dacă ai mințit.

ADVERTISEMENT

Tot ce a susținut domnul Cîțu, PNL, partenerii de coaliție, toate principiile acelea pe care le-au afișat, astăzi le calcă în picioare pentru că e mai important să rămâi premier decât să fii consecvent.

Nu am nimic cu ce a făcut domnul Cîțu în tinerețe, se putea întâmpla oricui, dar arată că este demagog”, a spus Udrea, marți, la .

ADVERTISEMENT

Florin Cîțu, prins băut și condamnat în SUA, în 2001

În urmă cu exact o săptămână, premierul a recunoscut că a condus băut în SUA, precizând că a fost o greșeală acum 20 de ani, a plătit o amendă foarte mare, dar că e interesant că apare informația acum, în competiția internă din PNL.

”Acum 20 de ani am condus sub influența alcoolului și am plătit o amendă foarte mare. Este interesant că sub patru tururi de scrutin PSD nu a apărut această informație și apare acum, în competiția internă”, a răspuns Cîțu.

Eu am condus, a fost o greșeală, am plătit foarte scump, a trebuit să-mi vând și mașina și am mers un an de zile pe jos. Nu e ceva cu care să te mândrești”, a declarat Cîțu, pe 11 august.