Elena Udrea nu scapă de amenințarea Fiscului. Ce documente a primit în ultimul dosar

Elena Udrea a fost eliberată pe 17 iulie 2025 din penitenciarul prahovean Târgșor, unde își ispășea pedeapsa de 6 ani de închisoare primită în dosarul Gala Bute. Fostul ministru al Turismului, care a fost condamnată pentru luare de mită și abuz în serviciu, trebuie să achite prejudiciul din dosar, care a fost estimat la aproximativ 9 milioane de lei. Astfel, Fiscul a scos la vânzare mai multe terenuri ale Elenei Udrea.

ADVERTISEMENT

ANAF a scos la vânzare bunurile Elenei Udrea

Cel mai valoros, aflat în apropierea lacului Străulești, cu o suprafață de 5.000 metri pătrați, , dar până acum nu s-a găsit vreun cumpărător. La fel s-a întâmplat și în ceea ce privește terenurile agricole de la Nana (județul Călărăși), în suprafață totală de aproximativ 40 de hectare, pe care Fiscul speră să obțină suma de 1,9 milioane de lei.

Numele Elenei Udrea apare ca pârât într-un dosar înregistrat pe 13 noiembrie 2024, la Tribunalul București, alături de o altă persoană fizică, C.I.G., în timp ce reclamant figurează Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti, al cărui obiect este „acțiune oblică”, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Acțiunea oblică este acțiunea civilă prin care creditorul poate să exercite drepturile și acțiunile debitorului sau când acesta refuză sau neglijează să le exercite.

ADVERTISEMENT

Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti are de recuperat o sumă de bani de la C.I.G, care la rândul său trebuie să recupereze o datorie de la Elena Udrea, astfel că Fiscul se va putea îndrepta spre aceasta din urmă pe calea acțiunii oblice, care este văzută ca o măsură de conservare a patrimoniului debitorului și de prevenire a unei eventuale insolvabilități a acestuia, astfel să asigure și să mențină șansele creditorilor de a-și realiza creanțele lor.

Pentru a putea fi exercitată, acțiunea oblică trebuie să îndeplinească următoarele condiții: debitorul să fie inactiv, respectiv acesta fie refuză, fie neglijează să acționeze personal, fapt ce justifică substituirea creditorului în drepturile debitorului; creanța debitorului trebuie să fie certă, lichidă și exigibilă; să existe un interes legitim la acțiune al debitorului, aceasta fiind o condiție universală a oricăror acțiuni în justiție.

ADVERTISEMENT

Fiscul a încărcat documentele pe CD

În dosarul Elenei Udrea, la primul termen, din 2 aprilie 2025, s-a arătat că la apelul nominal făcut în şedinţă publică s-a prezentat reclamanta, Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice Bucureşti, reprezentată de consilier juridic, care a depus delegaţie la dosar, şi pârâta Elena Udrea, reprezentată de avocat, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar, lipsind celălalt pârât.

ADVERTISEMENT

Tribunalul a constatat că s-a depus la dosar cerere din partea pârâtului prin care acesta a menţionat imposibilitatea de prezentare la acest termen şi prin care solicită judecarea cauzei în lipsă, iar la data de 01.04.2025 s-a depus răspuns la întâmpinare din partea reclamantei. Instanța a mai notat că pârâta Elena Udrea, reprezentată de avocat, a arătat că a luat cunoştinţă de răspunsul la întâmpinare.

Instanța a constatat că odată cu răspunsul la întâmpinare, pe e-mail s-a anexat un fişier intitulat „documente”, care nu însă a putut fi descărcat, astfel încât înscrisurile respective nu se regăsesc la dosarul cauzei. Reclamanta, reprezentată de consilier juridic, a învederat instanţei că se află în posesia înscrisurilor, însă nu în format fizic, ci pe CD.

ADVERTISEMENT

La dosar se va depune un contract de cesiune de creanţă

Tribunalul a constatat că inclusiv stabilirea competenţei instanţei în soluţionarea cauzei trebuie să aibă în vedere actul care se solicită a fi anulat, ce face obiectul prezentei acţiuni şi care nu se regăseşte la dosar. Pârâta Elena Udrea, reprezentată de avocat, a învederat instanţei că înscrisurile . Reclamanta, reprezentată de consilier juridic, i-a comunicat Elenei Udrea un exemplar al înscrisurilor în format electronic.

Tribunalul, după deliberare, în vederea discutării competenţei instanţei în soluţionarea cauzei, a arătat că va dispune amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen, pentru a se depune la dosar de către reclamantă contractul de cesiune de creanţă din data de 21.08.2024 şi toate înscrisurile în format fizic, în două exemplare, un exemplar pentru instanţă şi un exemplar pentru a fi comunicat către pârâtul care a lipsit la primul termen, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Prin urmare, tribunalul a pus în vedere Direcţiei Generale Regionale a Finanțelor Publice Bucureşti să depună la dosar, în termen de 10 zile, toate înscrisurile doveditoare, în special contractul de cesiune de creanţă, un exemplar pentru instanţă şi un exemplar pentru a fi comunicate pârâtului. Pe 3 septembrie 2025, în temeiul Hotărârii nr. 3/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti, s-a dispus amânarea judecăţii cauzei până la reluarea activităţii de judecată.