Elena Udrea nu și-a văzut niciodată soacra. Care este motivul: „Așa au fost lucrurile”

Elena Udrea este împreună cu Alexandru Alexandrov de mai mult timp și au împreună o fetiță de doi ani, însă blonda nu și-a văzut niciodată soacra. Fosta politiciană a devăluit care sunt motivele din spatele acestei situații.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În urmă cu câteva luni, Elena Udrea a fost invitată în platoul emisiunii lui Denise Rifai de la Kanal D, unde jurnalista i-a adresat 40 de întrebări legate de politică și viața personală, unele dintre ele fiind destul de incomode.

Aceasta a mărturisit că soacra ei locuiește în Italia și că nu a fost niciodată în țară în același timp cu ea, motiv pentru care nu au apucat să se cunoască.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Elena Udrea nu și-a văzut niciodată soacra. Care este motivul

În toamna anului 2018, Elena Udrea a născut o fetiță, însă a fost arestată în Costa Rica, iar partenerul și mama ei s-au ocupat de creșterea micuței cât timp blonda a stat după gratii.

Soacra fostei politiciene nu o cunoaște nici pe Eva Maria, fiica ei de doi ani, din cauza distanței. Mama lui Alexandru Alexandrov locuiește în Italia, iar Elena Udrea a lipsit din România câțiva ani. Astfel, întâlnirea dintre soacră și noră nu a fost posibilă.

ADVERTISEMENT

Fosta deputată a mărturisit că este foarte curioasă să o cunoască pe mama partenerului ei de viață și speră că acest lucru se va petrece cât mai curând.

„Nu mă cunosc cu soacra mea. Așa au fost lucrurile, ea locuiește în Italia, eu doi ani am fost plecată. Când a venit ea în țară, eu nu eram aici. Acum când m-am întors, nu a apucat să vină. Deci, nu o cunosc. Doar ce am văzut-o pe telefon când vorbește cu Adrian. Cred că este o femeie minunată, pentru că a crescut foarte frumos un băiat. Este mamă de doi băieți, foarte reușiți amândoi. Aștept să ne cunoaștem.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mă întreb invers, cum o fi să fii soacra Elenei Udrea? Mă gândesc că nu este foarte ușor! Sunt sigură că va fi ok. Eu nu am avut niciodată soacră. Mama lui Dorin Cocoș (n.r. fostul soț al Elenei Udrea) era moartă când ne-am cunoscut, deci eu nu am avut ocazia să-mi cunosc o soacră. Sunt și eu curioasă cum e să fii noră”, a declarat Elena Udrea la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Când va avea loc nunta

Elena Udrea și Alexandru Alexandrov și-au plănuit nunta de mai multe ori, însă contextul nu le-a permis niciodată să-și oficializeze relația. Cei doi au de gând în continuare să se căsătorească, doar că nu știu când va avea loc acest eveniment.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am tot încercat să facem lucrul acesta și nu s-a putut. Din experiența mea de viata mi-am dat seama caă o relație are șanse mult mai mari să reușească frumos dacă o oficilializezi la scurt timp după ce îl cunoști. Noi am încercat după vreo trei luni după ce ne-am cunoscut să stabilim cununia.

Dar, ba nu erau locuri, ba era ocupat, ba nu am avut nași. Nu a fost să fie! Acum, la petrecerea de ziua fetiței, am zis că dacă tot e o petrecere cu prieteni, poate facem și cununia, dar fiind din pripă, iar nu s-a întâmplat. Dar, oricum e în plan”, a mai spus Elena Udrea în cadrul aceleiași emisiuni.