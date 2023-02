Elena Udrea o vede pe Codruța Kovesi candidată la prezidențiale: “Se poate lăuda că m-a băgat în pușcărie”

Pe 16 iunie 2022, . Fostul ministru al turismului a ajuns direct la Penitenciarul de Femei Târgşor.

Elena Udrea spune că Laura Codruța Kovesi poate fi o candidată la alegerile prezidențiale din 2024

Recent, Elena Udrea a acordat un interviu în presa din România, primul după ce a fost încarcerată. Fostă candidată la alegerile prezidențiale din 2014, atunci când a obținut 5,20% din voturi, aceasta a făcut o serie de previziuni despre scrutinul din 2024.

ADVERTISEMENT

În opinia fostului ministru, în cursa pentru funcția supremă în stat s-ar putea înscrie și și fostul procuror-șef al Direcție Naționale Anticorupție (DNA).

Elena Udrea leagă această posibilă candidatură a Laurei Codruța Kovesi de faptul că aceasta din urmă ar fi raportat un ”succes” atunci când fostul ministru a ajuns după gratii: ”Se poate lăuda cu o mare victorie, a băgat-o pe Udrea în pușcărie”.

ADVERTISEMENT

”Cred într-o eventuală candidatură a lui Kovesi în România, candidatură pe care o văd extrem de probabilă la președinția României. Se poate lăuda cu o mare victorie, a băgat-o pe Udrea în pușcărie. Toate celelalte dosare de pe vremea ei au căzut în instanță”, a spus, duminică, la , Elena Udrea.

Următoarele alegeri prezidențiale din țara noastră vor avea loc în 2024. De notat că anul viitor vom asista la o premieră. Vor fi primele alegeri pentru Cotroceni ce vor avea loc în același an cu cele parlamentare și locale după 2004. În plus, va fi prima dată când toate cele 4 alegeri (și cele europarlamentare) se desfășoară în același an.

ADVERTISEMENT

Ce spunea, în 2022, Laura Codruța Kovesi despre o candidatură la prezidențiale

Cu doar câteva luni în urmă, Laura Codruța Kovesi dădea asigurări că nu va candida la prezidențiale din 2024. Într-un interviu acordat unui site din România, procurorul-șef al Parchetului European a insistat că are ca țintă să își ducă actual mandat la capăt.

”Întotdeauna poți să găsești motive să te răzgândești, dar eu îmi mențin afirmația. Mandatul meu e de 7 ani și o să-l duc la capăt. Mai am 4 ani și pot să fiu mult mai eficientă aici, pot să obțin mult mai multe lucruri.

ADVERTISEMENT

Lucrăm împreună cu DNA-ul, nu mai sunt singuri, că pentru o perioadă asta a fost impresia” , a declarat Laura Codruța Kovesi în cadrul unei interviu acordat , în octombrie 2022.