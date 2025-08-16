Elena Udrea și familia, atacați de un urs în timp ce se aflau în Sinaia. Cine a sărit în ajutorul lor?

Fostul ministru Elena Udrea și familia sa au avut parte de un moment terifiant în timp ce se aflau într-o cabana din Sinaia. Un urs s-a apropiat amenințător, riscând să îi pusă în pericol. Află cine a intervenit rapid pentru a preveni o tragedie.
Elena Udrea a fost eliberată condiționat pe 17 iulie 2025, după ce a executat trei ani și zece luni din pedeapsa de șase ani primită în dosarul „Gala Bute” . La scurt timp după eliberare, împreună cu partenerul său, Adrian Alexandrov, și fiica lor, Eva Maria, a plecat într-o vacanță în Delta Dunării, la casa părinților lui Alexandrov.
Recent, familia a ales o escapadă montană în Sinaia. În timpul sejurului, un urs a pătruns pe proprietatea unde erau cazați. Cu toate acestea, un câine de talie mare, în vârstă de doar 8 luni, le-a sărit în ajutor, alungând animalul sălbatic și asigurându-le siguranța. Elena Udrea a relatat acest incident pe rețelele sociale, subliniind curajul câinelui și apreciind intervenția sa rapidă.
„Eva si Igor, care ne-a apărat de urs, aseară. La doar 8 luni, este cel mai puternic și curajos”, este postarea făcută de Elena Udrea pe rețelele de socializare.
Elena Udrea și familia sa au ales să petreacă în Cabana Stâna Târle din Sinaia, o locație montană situată la 1600 m altitudine, în apropierea pârtiilor de schi „Drum de Vară” și „Târle”.
Pentru perioada 17–18 august 2025, tariful pentru o noapte de cazare pentru 2 adulți și un copil a fost de 4.090 lei, echivalentul a aproximativ 830 de euro, conform informațiilor disponibile pe site-ul oficial al unității. Dacă luăm în calcul cel puțin 3 nopți de cazare, costurile se ridică la 12.270 lei, adică aproximativ 2.490 de euro.
Cabana dispune de 5 dormitoare și facilități precum acces direct la pârtii, terasă, bar, saună și Wi-Fi gratuit. De asemenea, oaspeții pot beneficia de un jacuzzi și o bucătărie complet utilată.