Elena Udrea și familia, atacați de un urs în timp ce se aflau în Sinaia. Cine a sărit în ajutorul lor?

Fostul ministru Elena Udrea și familia sa au avut parte de un moment terifiant în timp ce se aflau într-o cabana din Sinaia. Un urs s-a apropiat amenințător, riscând să îi pusă în pericol. Află cine a intervenit rapid pentru a preveni o tragedie.

Ce s-a întâmplat când un urs a pătruns pe proprietatea unde era cazată familia Elenei Udrea?

, după ce a executat trei ani și zece luni din pedeapsa de șase ani primită în dosarul „Gala Bute” . La scurt timp după eliberare, împreună cu partenerul său, Adrian Alexandrov, și fiica lor, Eva Maria, a plecat într-o vacanță în Delta Dunării, la casa părinților lui Alexandrov.

Recent, familia a ales o escapadă montană în Sinaia. În timpul sejurului, un urs a pătruns pe proprietatea unde erau cazați. Cu toate acestea, un câine de talie mare, în vârstă de doar 8 luni, le-a sărit în ajutor, alungând animalul sălbatic și asigurându-le siguranța. a relatat acest incident pe rețelele sociale, subliniind curajul câinelui și apreciind intervenția sa rapidă.

„Eva si Igor, care ne-a apărat de urs, aseară. La doar 8 luni, este cel mai puternic și curajos”, este postarea făcută de Elena Udrea pe .

Cât a plătit Elena Udrea pentru o noapte la o cabană din Sinaia?

Elena Udrea și familia sa au ales să petreacă în Cabana Stâna Târle din Sinaia, o locație montană situată la 1600 m altitudine, în apropierea pârtiilor de schi „Drum de Vară” și „Târle”.

Pentru perioada 17–18 august 2025, tariful pentru o noapte de cazare pentru 2 adulți și un copil a fost de 4.090 lei, echivalentul a aproximativ 830 de euro, conform informațiilor disponibile . Dacă luăm în calcul cel puțin 3 nopți de cazare, costurile se ridică la 12.270 lei, adică aproximativ 2.490 de euro.

Cabana dispune de 5 dormitoare și facilități precum acces direct la pârtii, terasă, bar, saună și Wi-Fi gratuit. De asemenea, oaspeții pot beneficia de un jacuzzi și o bucătărie complet utilată.