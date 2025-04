Elena Udrea, ținta unui abuz în închisoare? Parlamentarii cer clarificări de la șefii penitenciarelor: ”A fost confirmat un refuz arbitrar”

Cazul Elenei Udrea, care de trei ani n-a fost învoită nici măcar o zi de conducerea penitenciarului pentru a merge la familie, a ajuns în atenția Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și pentru petiții din Parlamentul României. Situația fostului ministru va fi menționată într-un raport întocmit de comisia parlamentară, după mai multe vizite în închisorile din țară.

Elena Udrea, vizitată la penitenciar de o delegație din care a făcut parte și Gigi Becali

Deputata Laura Gherasim, președintele Comisiei parlamentare pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții, spune că aproape jumătate dintre petițiile vizează sistemul penitenciar din România.

Astfel, în perioada 24 martie – 4 aprilie 2025, o delegație parlamentară formată din membrii comisiei, a efectuat mai multe vizite la penitenciarele din țară. Din delegație au făcut parte deputații: Simona Macovei, Daniel Cătălin Ciornei, Lucian Nicolae Andrușcă, Laura Gherasim (președinte), precum și George Becali și Steliana Miron (personal tehnic de specialitate). Delegația a vizat penitenciarele Rahova și Jilava din București, precum și Mărgineni și Târgșorul Nou din Prahova, unde își execută pedeapsa și Elena Udrea.

„Penitenciarul de Femei Ploiești – Târgșorul Nou: Condiții precare, igienă deficitară, lipsa accesului la consultații medicale, în special ginecologice. Personal tânăr, bine intenționat, dar insuficient.

A fost confirmat un refuz arbitrar al unei permisiuni de ieșire pentru o mamă care îndeplinea toate condițiile legale. Numărul extrem de scăzut de permisiuni acordate ridică semne de întrebare asupra aplicării unitare a legii.

Vom solicita Ministerului Justiției o analiză detaliată și modificări legislative, acolo unde reglementările administrative contravin Legii nr. 254/2013, privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal”, se arăta într-un raport preliminar întocmit de Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi pentru petiţii.

„Am cerut să fie respectată legea”

Elena Udrea este condamnată la șase ani de închisoare, în dosarul Gala Bute. În iunie 2022, Udrea a fost dusă în Penitenciarul de Femei Ploiești – Târgșorul Nou. Ea s-a plâns de mai multe ori că nu a fost lăsată nici măcar o dată în permisie, cu toate că legea oferă acest drept deținuților care nu au comis infracțiuni violente.

Contactat de către FANATIK, avocatul Elenei Udrea, Veronel Rădulescu a confirmat că a depus o serie de petiții pe adresa comisiei parlamentare, în care a relatat că drepturile Elenei Udrea ar fi fost încălcate.

”Da, știu despre ce este vorba. Nu sunt sigur dacă comisia a avut în vedere și o altă persoană (comunicatul emis de comisia parlamentară raportează un caz unic la Târgșor, n.r.), dar eu știu că eu am depus la Comisie o sesizare exact în acest sens.

Am cerut să fie respectată legea și în situația doamnei Udrea, care nu are niciun fel de comportament greșit în perioada de detenție. Întrunește toate condițiile prevăzută de lege. Plus, că are un copil destul de mic în întreține.

Pe de altă parte, a formulat numeroase cereri să i se acorde măcar o zi de permisie. Și nu i s-a acordat. Am sesizat, într-adevăr comisia de abuzuri, pentru că mi s-a părut că este un abuz făcut de conducerea penitenciarelor.

Nu și-au motivat decizia. Pur și simplu, au spus că nu s-a aprobat”, a dezvăluit Veronel Rădulescu, reprezentantul legal al Elenei Udrea.

Președinta delegației, Laura Gherasim, primele concluzii după vizitele din penitenciare

Pe de altă parte, deputata Laura Gherasim a explicat că situația deținutei de la Târgșor a pornit de la o petiție și că analiza comisiei pe care o conduce a fost făcută comparativ, pentru diferite categorii de persoane private de libertate.

„În situația de față, un lucru este cert, analiza a fost făcută comparativ cu alte permisii de ieșire din penitenciar în regim deschis, închis și semideschis, pentru acuze cum a fi omor calificat și pentru care s-au acordat. Deși, poate creditele care sunt date de către acele comisii nu erau îndeplinite. Aici avem o petentă care îndeplinește inclusiv regulamentul intern, care, de fapt, ar trebui să regleze lucrurile administrativ și nu să împiedice aplicarea legii.

Legea 254/2013, prevede foarte clar că este un drept, într-adevăr, limitat în penitenciar, permisiunea de ieșire, nu este o vocație în niciun caz. Dar în lumea reală, noi funcționăm după principii și acolo rămân același principii și aceleași drepturi. Un ordin de ministru nu poate întări un regulament sau să întărească legea, încălcând-o.”, a menționat deputata AUR, în premieră, pentru FANATIK.

„Sunt lucruri cu care nu suntem de acord pentru că nu sunt legale”

Laura Gherasim a explicat, punctual, că la baza acestor acte întreprinse de Comisia pentru abuzuri, corupţiei şi pentru petiţii sunt niște statistici realizate ca urmare a unor plângeri primite. Dacă ele se dovedesc a fi reale, se va ajunge în Parlament, pentru reglementare, într-un timp cât mai scurt.

„Este un raport real, în bază a unor fapte constatate, pentru că până la urmă ceea ce contează este ca la final, în bază a acestor rapoarte, să se facă un reglaj în societate. Ori până acum aceste rapoarte nu au fost făcute, comisia a fost una de redirecționare. Ceea ce facem acum este să aducem politicul în lumea reală și să elevăm toate problemele. Încercăm să găsim soluții și să ajutăm constructiv autoritățile, nu doar vorbind și doar criticând un sistem. Sunt lucruri cu care nu suntem de acord, pentru că nu sunt legale.

A crescut foarte mulți numărul de petiții în zona penitenciarelor în ultima perioadă, față de statistica pe care noi o aveam. Au crescut amenințările cu moartea, amenințări care necesită tratarea acestor lucruri cu un anumit grad de severitate. Și atunci trebuia să facem un nou pas, să vedem într-adevăr dacă cei de pe care petenții le menționau în petiții pot fi confirmate și în ce măsura.”, a punctat președinta delegației.

„Legea, dacă este bună, ea obligatoriu trebuie aplicată”

În final, Laura Gherasim a subliniat că așteaptă explicațiile scrise din partea penitenciarelor vizate, urmând, ulterior, să se întrunească comisia pentru a luat deciziile finale. Ca și concluzie, aceasta este de părere că legea este lege pentru toată lumea. Și, dacă nu este bună, trebuie schimbată, nu reinterpretată de fiecare, după bunul plac.

”Am formulat întrebări către toți administratorii penitenciarelor, inclusiv a ANP-ului. Așteptăm răspunsurile. Explicațiile sunt verbale, însă nu putem funcționa așa. Lucrurile trebuie să urmeze niște pași procedurali. În funcție de răspunsurile pe care le primim, vom decide împreună cu ceilalți membri ai Comisiei care sunt pașii următori.

Ca și concluzie finală, aș spune doar așa, legea, dacă este bună, ea obligatoriu trebuie aplicată. Dacă nu este bună, trebuie schimbată, în niciun caz, reinterpretată de către regulamente din interiorul penitenciarelor. Sau lăsate la latitudinea discreționară a celor care administrează un penitenciar. Nu avem voie să creăm mecanisme de interpretare.”, a încheiat Laura Gherasim, pentru FANATIK.