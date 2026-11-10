Celebra prezentatoare Eleonora Incardona a încins internetul cu ținuta sa. Galerie foto

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E una dintre cele mai populare prezentatoare din Italia și de fiecare dată încinge imaginația bărbaților. Eleonora Incardona a bifat încă o apariție incendiară, celebra jurnalistă optând pentru o ținută care i s-a potrivit de minune.

Eleonora Incardona, o nouă ținută incendiară

Eleonora Incardona (35 ani) are o carieră frumoasă în lumea sportului, care îi permite să fie prezentă la multe evenimente. E nelipsită de la stadion, urmărind de aproape meciurile de fotbal, iar recent a fost . Premiul a intrat în posesia fotbalistului englez Harry Kane (33 ani).

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Superba șatenă a ieșit în evidență cu o rochie neagră și lungă, care i-a pus în valoare silueta trasă prin inel. Obișnuită cu hainele mulate și elegante prezentatoarea din Italia a reușit să capteze atenția internauților. I-a cucerit cu farmecul său aparte, precum și cu stilul vestimentar îndrăzneț, indiferent de vreme sau anotimp.

Acum, e din nou în vizorul fanilor pentru că a postat mai multe fotografii speciale. Imaginile au fost încărcate după ce a fost desemnată . Celebra jurnalistă sportivă italiană și prezentatoarea DAZN TV a impresionat cu un costum roz compus din pantaloni largi și o jachetă decorată cu pene delicate la manșete.

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Ținuta vedetei, care se iubește cu Samuele Ricci (25 ani), a fost completată de un top strălucitor. În picioare a optat pentru o pereche de pantofi cu toc, în timp ce accesoriile nu au fost trecute cu vederea. Eleonora Incardona a ales să poarte bijuterii elegante și rafinate. „În culisele Nopții Fantacalcio”, este descrierea pe care vedeta a lăsat-o în dreptul pozelor de pe Instagram. Acestea au stârnit o adevărată isterie în rândul admiratorilor din mediul online, care au lăsat numeroase laude și complimente. Mai mult, postarea i-a adus reporterei de știri sportive aproape 9.o00 de aprecieri, la scurtă vreme de la publicare.

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Complimentele primite de Eleonora Incardona

„Incredibil de frumoasă!”, „Devii tot mai frumoasă pe zi ce trece” sau „Frumoasă!” sunt doar o mică parte dintre remarcile pe care Eleonora Incardona le-a primit de la internauți. Altcineva a vrut să-i transmită că merită „tot ce e mai bun”, în timp ce un alt admirator i-a complimentat costumul roz, dar mai ales pantalonii. Celebra prezentatoare de la DAZN este fără îndoială una dintre cele mai atrăgătoare jurnaliste italiene, concurând cu colega sa, Diletta Leotta (35 ani). Frumoasa blondină, nimeni alta decât soția lui Loris Karius (33 ani), este la rândul ei îndrăgită de cei din mediul virtual, dar și de cei din fața micilor ecrane.

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Cele două au o relație apropiată de colegialitate și de prietenie. În plus, șatena a fost timp de mai mulți ani logodnica lui Mirko Manola. Bărbatul este fratele vitreg pe linie maternă al blondinei. Acesta este un cunoscut chirurg estetician. În perioada în care au format un cuplu presă din Italia o numea frecvent pe Eleonora Incardona „cumnata sexy a Dilettei”.

Totodată, prezentatoarele sunt legate și de un eveniment mai puțin plăcut. Ambele au fost victimele unei serii de spargeri de locuințe comise de o bandă specializată de „hoți acrobați”. Infractorii ținteau apartamentele de lux din Milano. Prima oară a fost jefuită Diletta Leotta, în iunie 2020, și apoi colega sa din televiziune.

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