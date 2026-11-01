Eleonora Incardona, prezentatoarea care a făcut furori la Balonul de Aur. Ținuta cu care a epatat. Foto

Eleonora Incardona este prezentatoarea italiană care a făcut furori la Balonul de Aur. Iată care este ținuta specială cu care frumoasa șatenă a epatat la evenimentul care a avut loc în Londra. A furat toată atenția inclusiv în spațiul virtual cu alegerile sale vestimentare.
A fost desemnată „cea mai seducătoare femeie din Paris”, iar acum a strălucit din nou. Eleonora Incardona (36 ani) a făcut furori la duelul dintre Franța și Italia, reportera DAZN numărându-se printre cei mai înfocați suporteri. Iubește fotbalul datorită meseriei sale, dar și partenerului de viață, jucătorul Samuele Ricci (25 ani).
De fiecare dată frumoasa vedetă este o apariție șocantă la interviurile pe care le ia. A mers pe aceeași ”rețetă” și la ceremonia de decernare a Balonului de Aur 2026, câștigat de Harry Kane. Prezentatoarea s-a numărat printre celebritățile care au urmărit evenimentul care s-a desfășurat în Londra, Marea Britanie.
Prezența sa în Teatrul Palladium nu avea cum să fie neobservată. Cunoscuta moderatoare nu a fost trecută cu vederea datorită ținutei sale speciale. A fost în centrul atenției cu o rochie neagră strălucitoare care i-a conturat foarte bine silueta. I-a pus în valoare formele apetisante, precum și bustul mulțumită unui decolteu generos.
Decolteul în formă de lacrimă situat chiar pe centrul pieptului a fost un element surprinzător. În plus, ținuta elegantă și rafinată cu mâneci lungi purtată de Eleonora Incardona a continuat cu o linie fluidă și dreaptă, care a plecat din talie și a coborât până la podea. Superba vedetă și-a coafat părul într-un stil semi-prins, lăsând să cadă mai multe șuvițe libere. Acestea i-au încadrat chipul, în timp ce machiajul a fost discret și în ton cu evenimentul la care a fost prezentă. Mai mult, reportera a pus accentul pe ochi și buze, folosind nuanțe neutre, ideale pentru acest sezon.
„Există emoții greu de descris și momente despre care știi deja că vor rămâne pentru totdeauna. A fost ziua cea mare, la Pallone d’Oro, unde am trăit unul din acele momente. O experiență extraordinară, plină de emoții, bucurie și atâta recunoștință”, a notat Eleonora Incardona, pe pagina oficială de Instagram. Frumoasa prezentatoare a încărcat mai multe poze de la eveniment, care i-au adus numeroase comentarii. Majoritatea celor care o urmăresc au fost încântați de fotografiile spectaculoase de pe covorul roșu. Iubitul ei, Samuele Ricci, i-a lăsat un emoticon cu o inimă roșie.
„Pur și simplu top”, „Aveți grijă”, „Ce femeie frumoasă”, „Perfectă” sau „Un vis”, au fost câteva remarci de-ale internauților. Celebra moderatoare TV a primit aproape 30.000 de aprecieri pe această pagină, dar și multe reacții pe contul de Facebook. Acest lucru arată că e una dintre cele mai urmărite vedete.
Reportera poate fi inclusă la categoria influencerițe, chiar dacă a absolvit Dreptul. Jurnalista originară din Sicilia a ales o carieră în televiziune la scurtă vreme după ce a participat la concursul Miss Italia. Prima oară a apărut la Sportitalia, iar apoi a devenit o celebritate a platformei DAZN, unde este colegă cu Diletta Leotta.