Elev de liceu, debutant în Conference League! Are șanse mari să joace finala competiției

Astfel, londonezii și-au permis să arunce în luptă un fotbalist de numai 16 ani.

Reggie Walsh a devenit al treilea cel mai tânăr fotbalist din istoria lui Chelsea

Reggie Walsh (născut la 20 octombrie 2008) a intrat câteva minute în finalul meciului din Suedia. Nu este nici măcar profesionist, deoarece nu are 17 ani, vârstă la care ar putea semna un contract. Dar e unul dintre oamenii pe care Chelsea se va baza cât de curând.

El a devenit al treilea cel mai tânăr jucător al londonezilor din istorie. Doar mijlocașul Ian Hamilton și portarul Kingsley Whiffen au fost mai precoce ca el. Ei au debutat, în 1967, la 16 ani, șase luni și 11 zile.

Reggie a fost chiar aproape să marcheze în partida de aseară. A șutat periculos de la marginea careului, dar nu a fost să fie gol. Golurile învingătorilor au venit de la Sancho, Madueke și Jackson (2). Pentru nordici a punctat Mulugeta. Gol de 1-4 care trimite Chelsea, aproape sigur, în finala competiției, programată pe 28 mai, la Wroclaw.

De regulă, joacă pentru Chelsea U18

Walsh este un mijlocaș tehnic și a jucat în mare parte pentru echipa U18 în acest sezon. Are patru goluri și două pase decisive în 15 meciuri. A mai bifat două apariții pentru echipa U21 a londonezilor. De asemenea, a fost rezervă neutilizată la un meci din Conference League.

Reggie Walsh e la Chelsea, de la vârsta de șapte ani. El a reprezentat Anglia, de la categoria sub 15 ani până la sub 17 ani. Este elev în penultimul an de liceu și se pregătește pentru examene.

„Este foarte tânăr, dar pentru felul în care vrem să jucăm este perfect. Trebuie să învețe, să muncească din greu și o să crească cu siguranță. Noi suntem fericiți pentru primul lui meci. Este atât de bun, deoarece face totul foarte ușor. Am avut opt ​​debuturi, în acest sezon, de la propria academie”, a explicat managerul Enzo Maresca.

Chelsea, aproape de finala Conference League, dar în luptă și pentru Liga Campionilor

Maresca a fost fotografiat șoptindu-i ceva la ureche, în timp ce Walsh se pregătea să intre pe teren. Italianul a dezvăluit ulterior că i-a spus adolescentului să „se bucure de moment, să fie fericit și să joace așa cum se antrenează în fiecare zi”.

Chelsea așteaptă să-și cunoască adversara din finală. Dacă nu se întâmplă vreo calamitate fotbalistică și suedezii nu întorc scorul, englezii așteaptă deznodământul celeilalte semifinale.

Londonezii luptă și în Premier League, unde se află pe loc de Liga Campionilor. Lupta este însă strânsă. Cu patru etape înainte de final, Newcastle (62 puncte), Manchester City (61 puncte), Chelsea (60 puncte), Nottingham Forrest (60 puncte) și Aston Villa (57 puncte) se luptă pentru trei locuri de Liga Campionilor.