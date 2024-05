Elevi de clasa a V-a, abuzaţi de colegii mai mari, după o provocare pe TikTok. Faptele au fost înregistrate de camerele de supraveghere ale şcolii

Un incident șocant între elevi este investigat la o școală din Recea, județul Brașov. O provocare inspirată de pe TikTok a avut urmări grave pentru

Elevi de clasa a VIII-a acuzați de abuz asupra colegilor mai mici

. Se presupune că agresiunile au avut loc în timpul programului școlar și ar fi fost inspirate de o provocare pe TikTok.

Incidentul ar fi avut loc acum o lună, în mod repetat, potrivit . Există și imagini de pe sistemul de supraveghere video al școlii din Recea, județul Brașov, care arată clar o parte din abuzurile la care au fost supuși cel puțin doi elevi din clasa a V-a.

Aceste fapte s-au întâmplat în ciuda prezenței profesorilor supraveghetori. Conducerea școlii afirmă că supraveghetorii trebuie să monitorizeze un număr foarte mare de copii, dintre care unii sunt în clasă, alții pe holuri, iar alții în curtea școlii, ceea ce face dificilă acoperirea tuturor zonelor.

Părinții au aflat despre incidente și au informat poliția, care a deschis o anchetă pentru a determina cine este responsabil pentru ce s-ar fi întâmplat la școală.

Ce a transmis conducerea școlii

„Copiii au recunoscut, dar, totodată, au afirmat că nimeni nu și-a exprimat nemulțumirea, că i-ar fi deranjat. Astea au fost declarațiile copiilor. Ei spun că și de o lună de zile se joacă treaba asta. Noi am scos și filmările. Noi nu am știut nimic, dar când am aflat, am și luat măsurile necesare. Este trist, dar ne asumăm. Ne pare rău”, a declarat Nelu Avram, directorul școlii din comuna Recea, pentru

Protecția Copilului a trimis specialiști pentru a discuta și a oferi consiliere atât victimelor, cât și agresorilor. O sancțiune a fost deja aplicată – renunțarea la bursa de merit și la banchetul de sfârșit de clasa a VIII-a.

Cei patru elevi acuzați sunt bursieri, unul având chiar bursă de merit, iar ceilalți burse sociale, mai scrie educatieprivata.ro. Directorul școlii menționează că nu au avut probleme de comportament anterior. Comisia de bullying a decis să le suspende bursele pentru patru luni și să le interzică participarea la banchetele de final de an.

Poliția a deschis un dosar penal și efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală asupra unui minor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș.