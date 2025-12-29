Când se întorc elevii la școală în ianuarie 2026. Data exactă la care se termină vacanța de iarnă

ADVERTISEMENT

Elevii și studenții din România se află deja într-o binemeritată pauză cu ocazia sărbătorilor de final de an, Crăciunul, Revelionul și Boboteaza. FANATIK va spune, în cele ce urmează, data exactă în care se întorc în bănci tinerii după vacanța de iarnă.

Când începe vacanța de Crăciun în 2025-2026?

Este deja cunoscut faptul că, în România, perioada sărbătorilor echivalează și cu vacanța de iarnă a elevilor. În anul școlar 2025 – 2026, cei mici vor avea la finalul lui decembrie și începutul lui ianuarie o vacanță de aproape două săptămâni și jumătate. Aceasta va încheia oficial și al doilea modul al anului școlar în desfășurare.

. Vineri, 19 decembrie, a fost ultima zi de cursuri. De sâmbătă, 20 decembrie, tinerii, alături de cadrele lor didactice, au intrat oficial în vacanța de iarnă 2025 – 2026.

Când se termină vacanța de iarnă

Veștile pentru elevi sunt excelente. Perioada liberă din acest final de 2025 și început de 2026 este cea mai lungă din anul școlar aflat în derulare. Ea se întinde pe 19 zile consecutive. Tinerii vor reveni în bănci, pentru reluarea cursurilor și a Modulului III, abia joi, 8 ianuarie 2026.

În acest interval de aproape trei săptămâni, elevii vor avea ocazia de a petrece zilele de Crăciun, Revelionul, Boboteaza și celelalte zile de sărbătoare alături de familiile lor și de cei apropiați. Mulți vor merge cel mai probabil la munte, unde au căzut ninsori, iar alții la rude, prieteni și alte persoane dragi.

După acest binemeritat respiro, tinerii revin la ore. Intervalul de cursuri din al treilea modul școlar este: de joi, 8 ianuarie 2026 – până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026. De subliniat că, și în acest an, vacanța de schi/vacanța mobilă de o săptămână a rămas la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București. Zilele libere se iau în perioada 9 februarie – 1 martie 2026.

Când se termină anul școlar în 2026

Pentru clasele obișnuite, care nu au examene naționale la final de an, anul didactic 2025 – 2026 se va încheia pe 19 iunie 2026. Pe de altă parte, elevii din clasele terminale vor încheia școala mai devreme, în funcție de nivelul de învățământ.

Dacă ne uităm spre liceu, vedem că pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvență redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2026.

Apoi, mai tinerii lor colegi, cei din clasa a VIII-a, au un an școlar cu o durată de 35 de săptămâni de cursuri. Acesta se încheie la data de 12 iunie 2026. La polul opus avem clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică şi clasele din învățământul profesional. Aici, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 26 iunie 2026.

Calendar Evaluare Națională 2026

are loc în perioada 22-26 iunie. Calendarul examenului a fost publicat deja de în Monitorul Oficial. Proba la limba și literatura română este programată luni, 22 iunie 2026. Peste două zile, miercuri, 24 iunie 2026, are loc proba la matematică. Examenul se încheie pe 26 iunie, vineri, când are loc examenul la limba maternă.

În prima zi a lunii iulie sunt afișate rezultatele preliminare, până la ora 12:00. Tot pe 1 iulie are loc și eventuala depunere a contestațiilor ( între orele 14:00 – 18:00). Apoi, timp de două zile, pe 2 și 3 iulie 2026, sunt vizualizate lucrările scrise și încă mai pot fi depuse contestații. Între 4 și 7 iulie 2026 are loc soluționarea contestațiilor, iar ultimul hop vine pe 8 iulie 2026, când sunt afișate rezultatele finale.

Calendar Bacalaureat 2026

În toamna anului trecut, în Monitorul Oficial a fost publicat și calendarul examenului de Bacalaureat 2026. Probele scrise încep pe 29 iunie, iar rezultatele inițiale se afișează pe 7 iulie 2026. Înscrierea candidaților are loc între 2 și 4 iunie 2026.

Evaluarea competențelor lingvistice și digitale vor fi susținute în vară, înaintea probelor scrise, la fel ca în anul 2025. Ele încep pe 8 iunie și se încheie pe 17 iunie, după cum urmează:

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

– Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

Finalul lunii iunie aduce cele mai mari emoții. Pe 29 iunie 2026 are loc proba scrisă la limba și literatura română. Peste doar o zi, pe 30 iunie 2026, se desfășoară proba obligatorie a profilului, iar pe 2 iulie 2026 este proba la alegere a profilului și specializării. Examenul pe secțiunea probelor scrise se încheie pe 3 iulie 2026, cu proba scrisă la limba și literatura maternă.

Începe apoi perioada marilor emoții. Pe 7 iulie 2026 sunt afișate rezultatele inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00). Apoi, pe 8 și 9 iulie 2026 are loc vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor.

Două zile, pe 9 și 10 iulie 2026, sunt soluționate contestațiile elevilor nemulțumiți de notele primite. În fine, o zi de 13 se poate dovedi cu noroc sau cu ghinion pentru elevi. Atunci (pe 13 iulie 2026) sunt afișate rezultatele finale.