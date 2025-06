Elevii de clasa a VII-a ai unei școli din Dolj au fost puși să care moloz pentru a trece clasa: „Mi-a spus că dacă nu face, îl lasă repetent”

Elevii de clasa a VII-a ai unei școli din Dolj au fost puși să care moloz pentru a trece clasa. Sunt dezvăluirile făcute de părinții unor minori, forțați să care bucăți de parchet și saci de moloz pentru a nu fi lăsați repetenți. Imaginile cu aceștia au stârnit indignare.

Elevii unei școli din Dolj, puși să care moloz pentru a trece clasa

Cazul a ieșit la iveală după ce mai mulți elevi au fost surprinși în sala de sport a școlii în timp ce încărcau moloz și îl cărau în găleți grele de 25 de kilograme. din Dolj că a folosit minorii drept salahori promițându-le că îi va trece clasa la bilogie, materie pe care o și predă.

Copiii în cauză nu au intrat la ore, fiind ocupați cu munca de șantier, total nepotrivită pentru vârsta lor. Mama unui elev dezvăluie cum copilul său i-a povestit cum a fost pus să care moloz sub amenințarea că va fi lăsat repetent dacă nu se supune.

„Mi-a explicat că l-a pus la moloz și într-adevăr dacă nu făcea ca ea îl lăsa repetent. Când venea îmi spunea «mă doare spatele, mă doare o mână». Mă, de ce te doare? Nu voia să-mi explice”, a spus femeia, potrivit .

Și o fată a participat la munca de șantier alături de alți trei colegi de-ai săi. Și mama acesteia a oferit declarații.

„Fetița mea a cărat parchet, a ajutat la muncă în școală la parchet. Probabil nu au avut pe altcineva, nu știu. Au ajutat ea și mai mulți copii să care parchet, moloz am înțeles. Nu e bine, vă dați seama. Copiii merg la școală să învețe, nu să facă altfel de munci”, este mărturia femeii.

Surprinși de profesoara de matematică

Cea care a făcut fotografia este chiar profesoara de matematică din școală. A fost uimită când a văzut elevii făcând munci de om matur, mai ales în timpul orelor.

„I-am surprins, i-am văzut pentru că am mers la celelalte clase la oră și era ușa deschisă și bineînțeles și praf și gălăgie în timpul orelor. Scoteau parchetul din sala de sport și îl ajutau pe îngrijitorul școlii să demoleze sobele. I-am întrebat ce e cu ei, le-am spus că nu e treaba lor acolo.

Dintre acești copii aș vrea să aveți în vedere că unul este cu CES. Și nu sunt copii dezvoltați. Sunt copii din familii necăjite, pentru că știau că de acolo nu aveau să primească sesizări, că nu au cine să-i ocrotească. Nu mi se pare normal absolut deloc. Am 41 de ani în învățământ. Nu am trăit asemenea evenimente în nici o școală unde am fost”, a spus profesoara Gheorghița Stănică.

O localnică a comunei Apele Vii din Dolj a dezvăluit chiar că situația de la școala în cauză nu este singulară. Elevii ar fi fost puși inclusiv să care mobilă veche din școală, tot sub promisiunea că vor fi trecuți clasa.

„Știu de astă toamnă când copiii au venit și au cărat mobilierul din școala și au venit în magazin și mi-au spus că i-a pus doamna directoare să ajute la cărarea mobilierului, ca să-i treacă clasa să nu rămână repetenți. Cărau bănci, tot ce ține de mobilier școlar”, a afirmat aceasta.

Autoritățile s-au sesizat în acest caz

Inclusiv viceprimarul din comuna Apele Vii știe despre situație. Nu a vrut să creadă inițial ce spun elevii, însă a făcut cercetări și a ajuns la concluzia că cei mici spuneau adevărul.

„(n.r. Mi-au spus): „Domnule vice vă rog să ne ajutați, noi nu mai putem să mai muncim. Eu am note de trecere și doamna spune că mă lasă repetent dacă nu trec la muncă.” Nu am vrut să cred aceste lucruri, am mers să vorbesc cu ceilalți colegi de muncă. Am stat de vorbă cu copiii și întra-devăr mi-au confiormat toți că au fost puși la muncă”, a explicat Florin Capră.

Întrebată dacă a pus copiii să muncească, deși știa că nu are voie să facă acest lucru, mai ales să îi amenințe cu situația școlară, directoarea unității a refuzat să răspundă. I în acest sens și desfășoară cercetări.