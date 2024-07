Elevii de nota 10 vor fi premiați de Guvern. Cât vor primi tinerii care au luat nota maximă la Bacalaureat sau Evaluarea Națională

Anunțul făcut de Ministerul Educației din România a fost făcut pe pagina oficială de Facebook a ministerului. Astfel, părinții și elevii trebuie să știe că tinerii vor primi 5.000 de lei dacă au luat nota 10 la Bacalaureat și 2.000 de lei dacă au luat nota 10 la Evaluarea Națională. Sumele pot fi considerate decente pentru standardele țării noastre.

Cât vor primi tinerii care au luat nota maximă la Bacalaureat sau Evaluarea Națională

”Am lansat în consultare publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obținut media 10 la examenele naționale din sesiunea iunie-iulie 2024. Proiectul prevede suma de 2.000 de lei pentru fiecare absolvent de gimnaziu care a obținut media 10 la evaluarea națională 2024;

cu media generală 10 în sesiunea de vară a examenului de bacalaureat. Lista nominală a beneficiarilor și modalitatea de acordare a stimulentelor financiare vor fi aprobate prin ordin de ministru. Documentul supus consultării publice este disponibil în linkul din comentarii”, au transmis reprezentanții ministerului.

Sumele sunt identice cu cele alocate anul trecut. Efortul financiar al Guvernului nu este neapărat deosebit, în condițiile în care doar 39 de elevi au luat nota 10 la Bacalaureat și doar 65 au obținut această notă maximă la Evaluarea Națională. Pe lângă aceste sume e de așteptat ca și primăriile să îi recompenseze pe elevi, cu sume la fel de interesante.

Mă bucură faptul că în Şedinţa de Guvern de astăzi a fost aprobat proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor de gimnaziu şi liceu, care au obţinut media 10 la examenele naţionale 2023”, transmitea Ligia Deca pe Facebook acum un an. De menționat că atunci aproximativ 100 de elevi au avut nota maximă la Bac și Evaluarea Națională.

Efort considerabil făcut de Guvern pentru a recompensa elevii de nota 10

”Fiecare dintre cei 466 de absolvenţi de gimnaziu care a obţinut media 10 la evaluarea naţională va fi premiat cu 2.000 lei, iar fiecare dintre cei 92 de absolvenţi de liceu cu media generală 10 în sesiunea de vară a examenului de bacalaureat va fi premiat cu 5.000 lei.

Îi felicit pe toţi cei care au obţinut aceste rezultate, dar şi pe profesorii şi pe părinţii lor, care i-au susţinut în acest drum”, a completat Ligia Deca. De remarcat că majoritatea primăriilor sau consiliilor județene care se respectă acordă premii considerabile în bani, care pornesc de la cel puțin 1.000 de lei, pentru toți elevii de nota 10.

2024 a fost cel mai slab an pentru elevii care au terminat clasa a XII-a, dacă e să analizăm cifrele celor care au luat media 10 la acest examen. De exemplu, în 2024 au fost doar 39 de elevi care au luat nota 10 la Bacalaureat, în 2023 au fost 78, în timp ce în 2022 au fost 222 de elevi care au luat nota 10 la acest examen.

Recordul adevărat este din 2020, când 308 de elevi au luat nota 10 la acest examen important. Elevii sunt obișnuiți an de an să primească bani dacă reușesc să obțină nota 10 la Bacalaureat și Evaluare Națională, însă toată lumea speră că aceste cifre vor crește de la an la an, lucru care momentan nu se întâmplă.