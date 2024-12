Elevii din România pot promova doi ani de studii într-unul singur. Anunțul făcut de Ministerul Educației

Ministerul Educației a avut un răspuns favorabil în ceea ce privește Metodologia promovării a doi ani de studii într-un an școlar în învățământul preuniversitar. Care sunt condițiile.

Anunțul Ministerului Educației

Comisia de Dialog Social a Ministerului Educației a avizat, într-un mod favorabil, Metodologia privind promovarea 2 ani de studii într-un în învățământul preuniversitar.

Așadar, elevii care au și au o anumită capacitate fizică și intelectuală au posibilitatea de a promova doi ani consecutivi într-un singur an școlar.

„După intrarea în vigoare, elevii capabili de performanțe școlare înalte și care au capacitatea fizică și intelectuală de a se adapta la un ritm accelerat de învățare vor putea beneficia de posibilitatea de a își accelera parcursul educațional, prin promovarea a 2 ani de studii consecutivi într-un singur an școlar”, a transmis Ministerul Educației.

Care sunt condițiile de eligibiliatate

Sursa menționată a mai precizat faptul că elevii pot beneficia de această oportunitate doar o singură dată în fiecare dintre ciclurile de învățământ, adică primar, gimnazial și liceal.

Mai mult, eligibili sunt elevii care au obținut în anul școlar anterior calificativul „Foarte bine” la fiecare disciplină de studiu, condiție valabilă pentru cei care doresc parcurgerea claselor a III-a și a IV-a.

În același timp, este esențial ca și media generală să fie de 10 la fiecare disciplină de studiu, lucru valabil pentru cei care se află la un ciclu gimnazial și liceal.

Mai departe, pentru a putea beneficia de această șansă, elevii trebuie să aibă, în anul școlar anterior, calificativul „Foarte bine” sau media generală 10 la purtare.

O altă condiție constă în promovarea unui test interdisciplinar din curriculumul clasei anterioare celei curente și obținerea unui punctaj de cel puțin 80%. De asemenea, este importantă și prezența la ore.

„Parcurgerea a 2 ani de studii într-un an școlar se realizează prin frecventarea, in mod obligatoriu, a cel puțin 50% din cursurile aferente clasei curente și a cel puțin 40% din cursurile aferente celui de-al doilea an de studiu, conform unui plan individualizat de învățare”, a mai adăugat sursa menționată.