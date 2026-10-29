Elevii lui Reghecampf s-au făcut de râs în Cupa României Betano! Gafă incredibilă în Gloria Bistrița – FCSB

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La o primă vedere, FCSB ar fi trebuit să aibă o misiune ușoară în etapa a 2-a din Cupa României Betano, unde a întâlnit-o pe Gloria Bistrița, locul 11 din liga secundă a României. Deși a controlat primele 23 de minute, gazdele au înscris după o gafă ca în curtea școlii a elevilor lui Laurențiu Reghecampf.

Gafă ca în curtea școlii! Cum a luat FCSB gol în meciul cu Gloria Bistrița

Așa cum era de așteptat, FCSB a venit la Bistrița cu garnitura secundă. Laurențiu Reghecampf a vrut să-i vadă la treabă pe cei care nu au prins foarte multe minute în campionat, așa că a aruncat în teren fotbaliști precum Batubinsika, Labonne, Matei Popa, Luca Stancu sau Gnahore.

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Lipsa meciurilor s-a văzut încă din prima jumătate de oră, când Gloria Bistrița a profitat de o gafă ca în curtea școlii din apărarea lui FCSB. Dylan Batubinsika i-a pasat lui Matei Popa, care, din lipsă de concentrare, a reacționat foarte lent. Marius Lupu a citit faza și a atacat imediat mingea, Balonul s-a scurs spre poarta goală a roș-albaștrilor, iar Antonio Bradu „i-a furat” reușita fostului atacant de la Corvinul Hunedoara. Vizibil afectat de greșeala pe care a făcut-o, Matei Popa a rămas ghemuit la sol, însă Mihai Popescu, revenit după accidentare, l-a încurajat imediat. Cu siguranță, nici congolezul nu poate fi absolvit de vină după pasa destul de pretențioasă pe care i-a trimis-o.

Prima repriză echilibrată între Gloria Bistrița și FCSB

Chiar dacă a venit la luptă cu foarte multe rezerve, Cu toate acestea, prima repriză a fost mai echilibrată decât s-ar fi așteptat foarte multă lume. Chiar dacă mingea a stat 75% din timp la formația din SuperLiga României, Gloria Bistrița a încercat să fie tăioasă pe contraatac.

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După 45 de minute, cele două echipe se aflau la egalitate în ceea ce privește șuturile pe poartă. Atât FCSB, cât și Gloria Bistrița au trimis câte două șuturi pe poartă în prima jumătate a meciului. Nici la capitolul cornere roș-albaștrii nu au strălucit, cu doar trei în prima repriză, în timp ce gazdele nu au beneficiat de nicio lovitură de la colț.