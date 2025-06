Elevul-minune care restaurează opere de artă în doar 10 secunde cu ajutorul Inteligenței Artificiale: „Am transformat un NU într-un poate chiar pot!”

Un elev de 17 ani a creat o tehnologie revoluționară care restaurează digital operele de artă deteriorate în doar 10 secunde, demonstrând că perseverența și pasiunea pot transforma orice „nu” într-un „poate chiar pot”.

Elevul care restaurează opere de artă cu Inteligența Artificială în doar 10 secunde

La doar 17 ani, Andrei Baciu, elev în clasa a XI-a la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, a creat ceva ce pare desprins din filmele SF: un program revoluționar care restaurează opere de artă deteriorate în doar 10 secunde, folosind Inteligența Artificială. Iar povestea lui nu e doar despre cod și algoritmi, ci despre curajul de a transforma un refuz într-o șansă uriașă.

„Povestea mea nu se rezumă la diplome. E despre cum am învățat să schimb un «nu» pe moment într-un «maybe I can do it» pe termen lung”, mărturisește emoționat Andrei.

Proiectul său, RestART – Interactive AI Artwork Restoration, este unic în România și a atras deja atenția la nivel național și internațional. Printr-o combinație ingenioasă între analiza AI și intervenția umană, , aplică o mască digitală pentru zonele lipsă și generează sugestii de restaurare care respectă stilul original al artistului. Decizia finală rămâne însă în mâinile specialiștilor, asigurând un echilibru perfect între tehnologie și artă. Un parteneriat între rațiunea matematică a mașinii și ochiul uman.

Totul a pornit într-o vacanță de vară, când Andrei a învățat singur bazele Inteligenței Artificiale, investind peste 1.500 de ore de muncă intensă, fără profesori sau cursuri formale, doar cu tutoriale online și multă voință. Efortul lui a fost recompensat: a reprezentat România la prestigioasa competiție internațională ISEF 2025, la categoria „Technology Enhances the Arts”.

Andrei Baciu testează proiectul său bazat pe AI în muzeu

În curând, RestART va fi testat într-un muzeu din România, un pas important spre validarea unui proiect cu potențial global. În paralel, Andrei își propune să lanseze un club de Inteligență Artificială pentru colegii mai mici, unde va împărtăși pasiunea și cunoștințele acumulate.

Pe lângă geniul în tehnologie, Andrei are media peste 9,60, este olimpic la mai multe discipline, voluntar dedicat și membru al echipei de robotică Peppers Robotics (FTC), care concurează la nivel mondial. A participat la proiecte sociale care aduc tehnologia mai aproape de copiii din medii defavorizate, demonstrând că inovația poate fi și o formă de altruism.

Fundația Dan Voiculescu l-a inclus în campania , iar povestea lui Andrei Baciu e un exemplu clar: performanța nu vine din reclame pompoase sau diplome, ci din muncă asiduă, viziune clară și curajul de a spune: „poate chiar pot”.