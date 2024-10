Elias Charalambous, discurs în forță înainte de PAOK – FCSB. „Mă bucur foarte mult că patronul este cu noi. Răzvan Lucescu m-a ajutat mult”

FCSB și PAOK Salonic se vor duela joi seara, de la ora 22:00, în runda a doua din Europa League. Meciul este unul cu totul special pentru patronul echipei. Gigi Becali a decis să facă deplasarea alături de jucătorii săi.

PAOK – FCSB, joi de la ora 22:00. Ce a declarat Elias Charalambous înainte de meciul din Europa League

Meciul cu grecii de la PAOK poate cântări extrem de mult în economia calificării în fazele superioare ale competiției. Bucureștenii au deja 3 puncte după victoria de pe teren propriu în compania celor de la RFS. În schimb, gruparea elenă a fost învinsă de Galatasaray.

Elias Charalambous, antrenorul roș-albaștrilor, a vorbit la conferința de presă premergătoare meciului de joi seara despre moralul echipei sale. Acesta a recunoscut că PAOK are un loc important în inima sa, întrucât a petrecut o parte a carierei în Salonic, însă a declarat că este motivat să câștige. Tehnicianul cipriot a vorbit și despre

Elias Charalambous: „Răzvan Lucescu m-a ajutat mult când mi-am început cariera de antrenor”

„Aș minți dacă aș spune că nu e un meci emoționant pentru mine. Am petrecut 3 ani la PAOK, primul meu copil s-a născut aici, am trăit momente foarte frumoase. Dar, așa cum am spus, la nivel de pregătire a meciului nu s-a schimbat nimic. Sunt foarte mândru că sunt antrenorul FCSB. Mă bucur foarte mult că patronul este cu noi. Cred că a fost o idee foarte bună; așa cum știți, îi place să motiveze jucătorii. Sper să îl facem bucuros mâine.

A fost un zbor normal, n-a fost nimic special. Aș prefera să vorbim puțin mai mult despre joc decât despre patron. Răzvan Lucescu m-a ajutat mult când mi-am început cariera de antrenor. Dar mâine vom fi adversari și fiecare vrea să câștige.

Mereu încercăm să le dăm cât mai multe informații jucătorilor, să le facem viața ușoară. Nu știi, în meci, ce situații apar. Avem o strategie pentru meciul de mâine și sper că totul să meargă bine, ca să putem câștiga meciul. Ca să fiu sincer, nu îmi place să joc la egal. Dacă îți propui un punct, maximum poți obține un punct sau să pierzi. Nu avem niciodată în minte să jucăm la egal”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă.

Mihai Lixandru, montat înainte de duelul cu PAOK

La conferința de presă a fost prezent și Mihai Lixandru, mijlocașul defensiv al campioanei României. Și el a evitat să vorbească despre implicarea lui Gigi Becali la echipă. Lixandru e de părere că decizia patronului nu poate decât să îi motiveze colegii.

„Dânsul știe mai bine (n.r. Gigi Becali). Aș vrea să discutăm despre meciul de mâine. Dânsul vrea să ne ajute și să ne motiveze. Suntem pregătiți, ne-a prezentat mister punctele lor forte. Dacă facem o partidă bună, putem să învingem. Aș vrea să vorbesc puțin din punct de vedere tactic.

Ne plac meciurile tari; abia aștept să ne testăm puterile și să vedem la ce nivel suntem. Nu ne e teamă de nimic. PAOK a avut două înfrângeri, noi am avut două victorii. Datorită lotului valoros, mă aștept să începem să câștigăm meci de meci”, a explicat Mihai Lixandru.

