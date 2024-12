Elias Charalambous rămâne cu picioarele pe pământ după FCSB – Botoșani 2-1: „Nu înseamnă nimic”

FCSB și-a luat revanșa în fața celor de la FC Botoșani în etapa cu numărul 19 din SuperLiga României. Echipa pregătită de Elias Charalambous , însă tehnicianul roș-albaștrilor a transmis că e devreme să se bucure de poziția de lider.

Elias Charalabous rămâne cu picioarele pe pământ după FCSB – Botoșani 2-1: „Nu înseamnă nimic”

FCSB a urcat pe primul loc în clasament după succesul cu 2-1 în fața celor de la FC Botoșani. pentru campioana României și în tricoul grupării roș-albastre.

, însă finalul de meci nu a fost deloc unul ușor pentru echipa lui Elias Charalambous. , iar moldovenii au revenit în meci și au înscris prin Alejandro Diez.

Victoria l-a mulțumit pe antrenorul campioanei României, dar acesta a atras atenția că mai sunt multe meciuri de jucat în acest sezon și că echipa trebuie să ia fiecare joc pas cu pas.

„Desigur, e un sentiment plăcut. Vreau să-mi felicit jucătorii pentru victorie. Era important pentru noi să ajungem pe primul loc. Chiar dacă suntem acum lideri, nu înseamnă nimic, mai sunt multe meciuri.

Am început meciul bine, am înscris, dar la final am primit un gol, ne-am făcut meciul mai greu. Acum trebuie să ne odihnim și să ne pregătim pentru următorul meci, din Europa League. Este un meci extrem de important pentru suporteri, pentru țară.

Campionatul e un maraton, nu un sprint. La început am avut și dificultăți, și în ceea ce privește terenul pe care am jucat. Jucătorii s-au adaptat la ritmul de joc”, a declarat Elias Charalambous la finalul partidei.

Elias Charalambous: „Chiricheș are valoare”

Antrenorul celor de la FCSB i-a lăudat la finalul jocului pe Vlad Chiricheș și Daniel Bîrligea pentru ce au realizat în acest joc. Chiricheș a jucat în fața defensivei, pe postul lui Adrian Șut, iar Bîrligea și-a dovedit încă o dată clasa și a revenit pe primul loc în clasamentul golgheterilor.

„Chiricheș poate juca în mai multe poziții, are valoare, se adaptează. Îl știți bine, l-ați văzut și mai mult decât mine.Bîrligea e un jucător bun, sper să înscrie la fel de multe goluri, să mențină același ritm. În Germania trebuie să găsim soluții și să jucăm fără el”, a mai spus tehnicianul celor de la FCSB.