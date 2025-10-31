Elias Charalambous a anunțat două reveniri importante la FCSB pentru meciul cu U Cluj: „Sunt 100%”. Ce se întâmplă cu Denis Alibec

ADVERTISEMENT

FCSB își încheie turul sezonului regulat pe Cluj Arena, unde o va întâlni pe Universitatea Cluj. Niciuna dintre echipe nu a reușit să impresioneze în această primă jumătate a stagiunii, însă ambele dau impresia că se află într-o revenire de formă. Elias Charalambous a anunțat schimbări în formula de start, după ce în urmă cu doar două zile echipa sa a jucat la Bistrița.

Elias Charalambous pregătește schimbări în formula de start în meciul cu U Cluj

FCSB nu a jucat cu prima garnitură în Cupa României, împotriva Gloriei Bistriță, însă nici nu a arătat lipsă de respect față de competiție. Pe teren au început jucători precum Alibec, Olaru, Miculescu sau Șut, iar pe parcurs au intrat și alți fotbaliști importanți precum Bîrligea și Florin Tănase.

La conferința de presă premergătoare meciului din Ardeal, antrenorul cipriot al lui FCSB a anunțat că va profita de lotul numeros de 25 de jucători pe care îl are la dispoziție și va face

„Da, vor fi schimbări. Sunt doar două zile de când am jucat cu Bistriţa. Avem o echipă mare, avem 25 de jucători cu noi, aşa că vom face schimbări în echipă mâine, da. (n.r. – cum se simt Miculescu și Cisotti?) Sunt bine şi pregătiţi de jocul de mâine. Sunt 100% pregătiţi pentru jocul de mâine”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă.

Cum a reacționat Elias Charalambous la interesul lui U Cluj pentru Denis Alibec

Radu Constantea, și nu exclude un posibil transfer al său în această iarnă: „Vor fi schimbări în iarnă, dar vom face analize. Alibec e interesant pentru orice echipă din campionat. E jucătorul lor și nu pot comenta acum. Vom analiza situația sa în iarnă, alături de tot stafful, dar e prematur să vorbim”, a declarat Radu Constantea, pentru

Întrebat despre interesul viitoarei adversare pentru atacantul său, Elias Charalambous nu a vrut să intre în prea multe detalii: „Nu e momentul potrivit să vorbim despre asta. Nu am nicio informaţie despre acest lucru”, a spus Charalambous.

Elias Charalambous visează la finala Europa League cu FCSB: „De ce nu?”

FCSB începe să fie o obișnuită a tabloului principal din Europa League, iar Elias Charalambous speră chiar la o finală alături de echipa „roș-albastră”, în contextul în care FRF dorește să aducă actul final din 2028 sau 2029 în România:

„Sper, în primul rând, pentru România să organizeze acest eveniment, ar fi ceva uriaş. Sunt sigur că toţi românii şi cetăţenii străini care locuiesc aici, ca mine, doresc acest eveniment uriaş aici. Nu vreau să vorbesc despre noi, dacă ne dorim să fim acolo. Toate echipele îşi doresc să fie acolo. Sper ca această finală să fie în România şi toţi românii să poată merge să vadă această finală.

(n.r: Suporterii FCSB-ului au acest drept, să viseze această finală) Da, de ce nu? Trebuie să fim optimişti. Nu e uşor pentru o echipă românească să fie în finală, dar nu ştii niciodată în fotbal”, a mai declarat Elias Charalambous înainte de U Cluj – FCSB.