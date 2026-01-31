Elias Charalambous a anunțat un nou transfer înainte de FCSB – Csikszereda: „E aproape finalizat”

ADVERTISEMENT

FCSB revine la meciurile din SuperLiga, unde va întâlni în etapa cu numărul 24, pe teren propriu, Csikszereda. Elias Charalambous a prefațat partida și a dezvăluit faptul că echipa lui este cât pe ce să bată palma cu un nou jucător.

Elias Charalambous a anunțat un nou transfer la FCSB înaintea meciului cu Csikszereda

FCSB și-a încheiat socotelile definitiv cu cupele europene în acest sezon, . Bucureștenii se vor concentra acum din plin pe competiția internă.

ADVERTISEMENT

Acum, campioana României va juca contra celor de la Csikszereda și va lupta pentru a lua toate cele 3 puncte, extrem de importante pentru calificarea în play-off. Elias Charalambous, , a anunțat că echipa lui este gata să oficializeze un nou transfer:

„Politic este jucătorul nostru, deci nu avem nimic de discutat. Până acum, niciun jucător nu a semnat. Am vorbit cu MM, el a discutat și cu patronul. Patronul încearcă să facă trei transferuri: unul este foarte aproape de a fi finalizat, iar pentru celelalte două se negociază. MM vorbește cu impresarii, dar până în acest moment nu avem nimic oficial. Nu vreau să dau nume până când totul nu va fi oficial, însă unul dintre jucători este foarte aproape de a semna.

ADVERTISEMENT

Când va debuta Ofri Arad la FCSB

Ofri Arad revine după o accidentare și are nevoie de puțin timp. Se va îmbunătăți zi de zi, are experiență, își cunoaște foarte bine corpul și se simte din ce în ce mai bine. Nu cred că va avea nevoie de mult timp, dar încă nu este pregătit sută la sută”, a declarat Elias Charalambous.

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous nu încetează să creadă în calificarea în play-off

FCSB a început anul 2026 cu două eșecuri în SuperLiga, pierzând cu 0-1 pe terenul lui FC Argeș și cu . Charalambous nu se descurajează și crede până la capăt că echipa lui va ajunge în primele 6 la finalul sezonului regulat.

„Cred mereu că atunci când joci un fotbal bun și ai prestații solide, acest lucru îți oferă încredere, mai ales în momentul pe care îl traversăm acum, care nu este cel mai bun. Ultimul meci a fost bun ca joc, chiar dacă rezultatul putea fi mai bun. Acest lucru ne poate ajuta să continuăm pe acest drum și asta trebuie să demonstrăm mâine.

ADVERTISEMENT

Am experimentat în acest sezon că nu există meciuri ușoare. În primul meci cu Csikszereda nu am reușit să câștigăm și, dacă nu te lupți și nu dai 110%, este foarte greu. Nu va fi un meci ușor, iar mâine trebuie neapărat să câștigăm. Trebuie să facem totul perfect, știm cât de mult avem nevoie de aceste puncte.

Atât timp cât există șanse matematice, normal că speri, dar trebuie să o luăm pas cu pas și să ne facem treaba. Cu siguranță sperăm, întotdeauna”, a mai spus tehnicianul cipriot.