Elias Charalambous a câștigat o avere la FCSB! Gigi Becali a făcut calculul în direct: „A luat bani mulți anul ăsta”

Gigi Becali l-a liniștit pe Elias Charalambous după FCSB – U Cluj 1-0. Deși mai are doar două luni de contract, cipriotul va continua pe banca roș-albaștrilor. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit ce sumă colosală de bani a câștigat antrenorul în vârstă de 44 de ani.

Câți bani a câștigat Elias Charalambous la FCSB. Gigi Becali, dezvăluiri despre viitorul antrenorului cipriot

după victoria cu U Cluj, scor 1-0. iar Gigi Becali e convins ca va continua pe banca tehnică.

„Se pune problema de Charalambous? O să rămână la noi. Nu pleacă Charalambous, el a zis că face ascultare, că face ce zic eu, chiar dacă are ofertă. Dacă omul a luat bani mulți anul ăsta. A luat 300.000 de euro numai primă de calificare.

A luat anul ăsta vreo 600.000 de euro. Și a început cu 5.000 de euro salariu, pe urmă 10.000, 15.000. Omul nu a avut niciodată vreo pretenție. A zis că semnează contractul fără să citească”, a declarat Gigi Becali la 1, după FCSB – Universitatea Cluj 1-0.

„Nu e niciun motiv pentru care să semnăm pe 3-4 ani. An după an şi vom vedea”

Cu Elias Charalambous, FCSB a câștigat primul ei titlu din ultimii nouă ani. Ba, mai mult, cipriotul a reușit să cucerească și Supercupa României și să îi ducă pe roș-albaștri până în optimile UEFA Europa League.

„Lucrez cu echipa, cu staff-ul de doi ani, ştiu ce idei avem, noi ştim ce calităţi au, este mai uşor să lucrăm în circumstanţele astea. Este un club la care poţi câştiga trofee. La noi, antrenorii, jucătorii, vrem să câştigăm titluri. Totul arată bine aici, dar niciodată nu ştii în lume.

Închei acum contractul, în două luni. Nu cred că este momentul să discutăm acum. Mai întâi să terminăm sezonul şi apoi vom discuta. Pentru mine este ok să semnez pe un an, în fiecare an.

Dacă am contract pe 3 sau 4 ani, dar clubul şi eu nu suntem fericiţi, ne dăm mâna şi am plecat. Nu e niciun motiv pentru care să semnăm pe 3-4 ani. An după an şi vom vedea”, a declarat Elias Charalambous, în exclusivitate pentru FANATIK.