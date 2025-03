Elias Charalambous a criticat arbitrajul după Rapid – FCSB 0-0: „Nu știu ce a văzut asistentul, sunt total surprins”

în etapa cu numărul 29 din SuperLiga. Cu peste 30.000 de fani în tribune, campioana României a rezistat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, după ce .

Elias Charalambous și-a lăudat jucătorii după remiza cu Rapid: „Acești băieți au arătat încă o dată că nu vor să piardă niciun meci”

, acolo unde Rapid și FCSB au remizat, scor 0-0, în cel mai tare meci al etapei. Giuleștenii au evoluat mai bine de o repriză în inferioritate numerică după eliminarea lui Dawa.

, iar Rapidul , marcat de Alex Dobre. Campioana României a avut ocaziile mai mari în acest joc, dar, fără un vârf veritabil, nu a reușit să marcheze în poarta lui Aioani.

La final, Elias Charalambous a lansat un atac dur la adresa arbitrajul, dar, pe de altă parte, acesta și-a lăudat jucătorii pentru efortul făcut și pentru faptul că au reușit să scoată un punct din acest joc.

„Nu am început foarte bine meciul, fără ca adversarul să aibă ocazii mari. Apoi am continuat meciul așa cum ne-am fi dorit, apoi a apărut acel cartonaș roșu. Am revăzut acum faza de la primul galben. Cine l-a informat pe arbitrul despre ce s-a întâmplat acolo? Nu știu ce a văzut asistentul, dar sunt total surprins.

Arbitrul nu a văzut faza. Asta e, acești băieți au arătat încă o dată că nu vor să piardă niciun meci, noi am fost echipa care a avut marile ocazii. Rămânem cu acest punct și cu reacția acestor băieți de după eliminare. Au reușit să mențină rezultatul și puteam să câștigăm chiar și în inferioritate numerică”.

Elias Charalambous: „Fotbalul este un joc ce cuprinde și greșeli”

„Când rămâi în 10 oameni, câteodată poate fi rău, dar câteodată poate fi bine. Atitudinea băieților mei nu i-a lăsat pe adversari să joace mai ofensiv în superioritate numerică. Fotbalul este un joc ce cuprinde și greșeli, dar e bine că a fost ofsaid (n. r. gol anulat Dobre).

Tănase poate juca în orice poziție în față, toți au făcut ceea ce trebuiau să facă. Dacă e să fim în inferioritate numerică, să fim așa pentru că așa e corect. În aceste meciuri, jucătorii trebuie să fie mai concentrați. Poate că acest cartonaș ne putea costa foarte mult.

Nivelul de dificultate al meciului cu Lyon este mare, avem câteva zile de refacere. Obiectivul nostru este să obținem un rezultat bun încă din prima manșă”, a declarat Elias Charalambous la finalul partidei.