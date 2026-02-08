Sport

Elias Charalambous a dat verdictul după Oțelul – FCSB 1-4: „Este de departe cel mai bun din România!”

Elias Charalambous a tras concluziile după Oțelul - FCSB 1-4. Antrenorul cipriot a fost în culmea fericirii după ce echipa sa a obținut al treilea succes la rând și s-a apropiat la două puncte de play-off
Cristian Măciucă
08.02.2026 | 22:45
Elias Charalambous a dat verdictul după Oțelul - FCSB 1-4: „Este de departe cel mai bun din România!”. FOTO: sportpictures.eu
Elias Charalambous și-a lăudat fotbaliștii după ce FCSB a învins-o cu 4-1 pe Oțelul Galați. Campioana en-titre s-a apropiat la doar două puncte de play-off, iar antrenorul cipriot a avut un remarcat.

Pe cine a evidențiat Elias Charalambous după Oțelul – FCSB 1-4

FCSB a câștigat cu 4-1 cu Oțelul, la Galați, și a urcat pe locul 8, cu 40 de puncte. Doar două puncte o despart acum de top 6 pe campioana României. Roș-albaștrii s-au impus în Moldova grație „dublei” lui Daniel Bîrligea, care a revenit în primul „11”, și a golurilor lui Darius Olaru și Florin Tănase.

La flash-interviu, Elias Charalambous a vorbit la superlativ despre Daniel Bîrligea. „Nouarul” campioanei a fost lăsat pe banca de rezerve la partida precedentă, cu FC Botoșani.

Bîrligea nu trebuie să demonstreze nimic nimănui. Este de departe cel mai bun atacant din România!”, a declarat Elias Charalambous, după Oțelul Galați – FCSB 1-4.

FCSB, gata de o săptămână infernală, cu două meciuri la Craiova

Pentru FCSB urmează o nouă săptămână infernală. Roș-albaștrii vor juca la Craiova de două ori în trei zile. Mai întâi joi, 12 februarie, în ultima etapă din grupele Cupei României Betano, și duminică, 15 februarie, în etapa a 27-a din SuperLiga.

„Nu suntem încă în play-off, mai avem de muncit. Craiova este o echipă bună, dar cei mai importanți suntem noi. Trebuie să ne facem treaba, indiferent împotriva cui jucăm. Pe asta mă concentrez mai mult, pe jocul nostru”, a adăugat antrenorul campioanei României.

  • 5 goluri și 2 assist-uri în 18 meciuri de SuperLiga a dat Daniel Bîrligea
  • 15 milioane de euro e clauza de reziliere a atacantului de la FCSB
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
