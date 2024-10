pentru duelul cu Rangers din UEFA Europa League. Roș-albaștrii au o serie excelentă în a doua competiție continentală, cu două victorii din tot atâtea posibile.

Elias Charalambous a dezvăluit numele celor 3 titulari care vor lipsi din Rangers – FCSB! „Pe Ngezana îl putem folosi!”

Elias Charalambous a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Rangers miercuri, 23 octombrie, cu o zi înaintea duelului. Antrenorul cipriot susține că și-a analizat foarte bine adversarii și că echipa sa va merge doar la victorie.

ADVERTISEMENT

Totodată, Charalambous a dezvăluit că se bazează și pe jucătorii care au evoluat mai puțin în această stagiune. Darius Olaru, Adrian Șut și Florin Tănase sunt indisponibili pentru partida cu Rangers.

„Vom întâlni o echipă cu istorie mare în spate. Va fi o partidă foarte grea, dar suntem aici să arătăm încredere și să fim curajoși pentru a câștiga. Nu am venit la Glasgow pentru a aștepta un rezultat de egalitate. Am analizat adversarul, am încercat să-i identificăm punctele slabe și cele forte.

ADVERTISEMENT

E o echipă căreia îi place stilul ofensiv. Avem 22 de jucători în lot. Nu există titulari și formație secundă. Sunt toți la același nivel, fiecare poate intra în orice moment. N-are niciun sens să discutăm despre asta. Patronul are ideile lui, îi place să-și exprime opinia. Asta se întâmplă peste tot în lume. Dar echipa care intră în teren o decidem noi, cei din staff.

Vrem să ne bucurăm de această participare în Europa League, dar, în egală măsură, și să acumulăm puncte. Avem ceva emoții, dar gândul rămâne doar pentru victorie. Pentru mine e fantastic să jucăm din trei în trei zile.

ADVERTISEMENT

Prefer ritmul acesta de jocuri în locul unor sesiuni de antrenamente. Ngezana era pregătit încă de etapa trecută să joace. E recuperat, îl putem folosi cu Rangers”, a dezvăluit Elias Charalambous, la conferința de presă premergătoare meciului.

FCSB, serie perfectă în UEFA Europa League

Campioana en-titre se bucură de un sezon excelent în competițiile europene. După eliminarea la limită din preliminariile UEFA Champions League, roș-albaștrii au înregistrat doar rezultate pozitive.

ADVERTISEMENT

pare să fi deblocat „ADN-ul” european pe care FCSB l-a arătat sezoane la rând. În primele două etape de UEFA Europa League, roș-albaștrii au reușit să se impună în ambele rânduri, 4-1 cu RFS și 0-1 în deplasare cu PAOK Salonic.