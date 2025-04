Elias Charalambous a dezvăluit secretul victoriei din FCSB – U Cluj 1-0: „E o superstiție”

Elias Charalambous a mai înregistrat o performanță. A reușit prima victorie la București cu U Cluj din ultimii zece ani.

„Ritualul” lui Elias Charalambous. Cum a învins-o FCSB pe U Cluj

FCSB e lider în play-off, cu 35 de puncte, cu trei mai multe decât Universitatea Craiova și cu cinci mai multe decât CFR Cluj. Cele două rivale ale roș-albaștrilor n-au jucat încă în etapa cu numărul 3.

Campioana en-titre a câștigat meciul cu U Cluj grație . La finalul partidei, Elias Charalambous a dezvăluit de ce n-a privit execuția fotbalistului venit de la UTA Arad.

„Voi spune în fiecare săptămână că toate meciurile o să fie grele. Exact ca cel de azi. Datorită penalty-ului am reuşit să câştigăm, dar putem spune că am controlat meciul. Ne aşteptam la un asemenea meci. În partea a doua ritmul nu a fost atât de ridicat, cred că putem să jucăm mai bine. Dar păstrăm punctele şi continuăm.

Când o formaţie este compactă, în prima repriză am reuşit să ajungem în ultima treime, dar ritmul nu a fost ridicat. Este esenţial că am câştigat, păstrăm puncte. Noi am avut ocaziile mai mari. Dar azi puteam să jucăm mai bine.

(n.r. despre faptul că nu s-a uitat la penalty, a stat cu spatele) Nici când eram pe teren nu mă uitam, era o superstiţie a mea, dar sunt decis să schimb asta, e doar o superstiţie”, a declarat Elias Charalambous, după FCSB – U Cluj 1-0.

Gigi Becali: „Se pune problema de Charalambous? O să rămână la noi”

La finalul meciului, Elias Charalambous a primit o veste bună din partea lui Gigi Becali. Patronul campioanei României a dezvăluit că tehnicianul în vârstă de 44 de ani a câștigat o gălăgie de bani la FCSB și că are viitorul asigurat pe banca tehnică. Contractul lui Charalambous expiră la vară.

„Se pune problema de Charalambous? O să rămână la noi. Nu pleacă Charalambous, el a zis că face ascultare, că face ce zic eu, chiar dacă are ofertă. Dacă omul a luat bani mulți anul ăsta. A luat 300.000 de euro numai primă de calificare. A luat anul ăsta vreo 600.000 de euro. Și a început cu 5.000 de euro salariu, pe urmă 10.000, 15.000. Omul nu a avut niciodată vreo pretenție. A zis că semnează contractul fără să citească”, a declarat Gigi Becali la