Elias Charalambous a divulgat planul ciprioților și a avertizat naționala României: „Așa vor să joace. Un meci foarte, foarte dificil”

Elias Charalambous, antrenorul cipriot al FCSB, a vorbit despre naționala împotriva căreia România urmează să joace. Ce avertismente a lansat pentru Mircea Lucescu
Ciprian Păvăleanu
08.09.2025 | 13:15
Elias Charalambous a divulgat planul cipriotilor si a avertizat nationala Romaniei Asa vor sa joace Un meci foarte foarte dificil
Elias Charalambous a dezvăluit cum vor juca ciprioții în meciul cu România. Foto: Colaj FANATIK

La fel ca anul trecut, când Cipru și România s-au întâlnit în UEFA Nations League, Elias Charalambous a venit în țara sa natală pentru a vedea meciul direct de pe stadion. Antrenorul celor de la FCSB l-a avertizat pe Mircea Lucescu cu privire la tactica pe care ciprioții doresc s-o abordeze în meciul de marți seară.

Elias Charalambous a explicat filozofia de joc a Ciprului înainte de meciul cu România

Cipru nu este un adversar străin naționalei lui Mircea Lucescu. De la începutul noului mandat al lui „Il Luce”, „tricolorii” s-au întâlnit de trei ori cu naționala din Cipru și au câștigat de fiecare dată.

Dacă meciurile din Liga Națiunilor au fost câștigate de o manieră clară de România, scorurile fiind 4-1 la București și 0-3 în Cipru, ultimul meci nu a mai fost la fel de facil. Românii au învins cu 2-0 pe Arena Națională, însă adversarii au ratat câteva ocazii uriașe. Înainte de o nouă întâlnire pe teritoriu cipriot, Elias Charalambous a vorbit despre noua filozofie de joc a echipei naționale a țării sale:

„Cu siguranță va fi mult mai dificil decât meciul de anul trecut. Naționala Ciprului are un selecționer nou. Au schimbat stilul de joc, filosofia. Contra Austriei au făcut un joc foarte bun și mă aștept ca România să aibă un meci foarte, foarte dificil. Am văzut meciul cu Austria, au avut ocazii mari să înscrie. Nu știu dacă penalty-ul de la golul primit a fost acordat corect, cred că a fost o decizie dură pentru Cipru. Dar, la modul general, echipa Ciprului are calitate. Avem jucători buni și cred că vor veni și rezultatele”, a spus Elias Charalambous într-un interviu acordat presei din România.

Elias Charalambous îl avertizează pe Mircea Lucescu: „Vor să domine jocul”

Deși bilanțul noului selecționer al Ciprului este de o victorie și 3 înfrângeri, succesul venind în urma unei partide cu San Marino, Charalambous crede că Apostolos Mantzios își impune ușor, ușor stilul de joc, care este foarte diferit de cel pe care îl cunoșteam:

„Din ce am vorbit cu unii jucători și din ce am văzut, vor să joace fotbal, să domine jocul. Uneori am jucat ca o echipă mică, doar ne apăram, dar acum filosofia, mentalitatea noului antrenor este să joace fotbal, să aibă posesia. Sunt de acord cu asta.

Pentru a obține rezultate, pentru a aduna puncte, trebuie să joci și cu mingea, nu doar să aștepți și să joci pe contraatac. Este un antrenor care a pregătit echipe mari din Grecia. Vorbind cu unii jucători, mi-au spus că simt asta și că au mai multă încredere”, a mai spus antrenorul FCSB.

