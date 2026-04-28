Elias Charalambous a făcut anunțul despre revenirea în România la FCSB: „Toată lumea știe asta”

Elias Charalambous (45 de ani) a revenit în România pentru a fi prezent la un eveniment în cadrul căruia cei care au contribuit la performanțele FCSB-ului în ultimele sezoane au primit ceasuri de lux personalizate. Tehnicianul cipriot, dorit înapoi la echipă după plecarea lui Mirel Rădoi, a vorbit despre situația sa actuală, dar și despre viitor.

Ce a declarat Elias Charalambous despre situația de la FCSB

Elias Charalambous a refuzat să comenteze situația actuală de la FCSB, fiind iritat în momentul în care i s-a adresat o întrebare legată de Gigi Becali. „I-am văzut din nou pe băieții mei, dar și vechiul staff, cu care am lucrat timp de 3 ani minunați. Sunt doar amintiri plăcute. Sunt fericit să vă revăd, toți jurnaliștii cu care am lucrat în acei 3 ani. Am venit aici cu soția mea, România e o parte din viața noastră, e un loc pe care-l iubim. (n.r. ai vorbit cu Gigi Becali?) Am venit aici pentru eveniment.

(n.r. cum a fost la bazele de antrenament ale lui Bournemouth și Lecce?) E o perioadă în care am încercat să profit, să mă educ, să învăț de la cei mai buni. Dacă acei oameni sunt la acel nivel, e pentru că au ceva mai bun decât noi, trebuie să ne educăm în fiecare moment în care putem. Acum am timp liber pentru a face acest lucru.

Știu că doriți să obțineți informații, dar sunt aici pentru a mă bucura de acest moment alături de oameni cu care am petrecut trei ani minunați. Nu există vreun motiv să vorbim despre fotbal acum, trebuie să ne bucurăm de acest moment împreună”, a declarat . Acesta urma să se revadă și cu patronul Gigi Becali, care dorea să îl convingă să preia din nou echipa, însă .

FCSB – prima variantă a lui Elias Charalambous în cazul unei reveniri în România

Elias Charalambous a vorbit despre perioada actuală, în care nu are echipă, iar tehnicianul a dezvăluit că nu exclude o revenire în România, FCSB fiind prima sa variantă în acest caz. „Asta este viața antrenorului, nu știi niciodată când vei avea un loc de muncă sau când vei fi în vacanță, dar când sunt în vacanță soția și copiii știu foarte bine că deschid laptop-ul. Fotbalul e tot timpul în viața mea, ok, poate acum mă pot bucura de mai mult timp alături de soție și copii, dar găsesc în permanență timp și pentru fotbal.

FCSB e FCSB, nu contează cine e pe bancă, echipa are valoare, tricoul este uriaș și nu contează cine e pe bancă sau dacă pleacă vreun jucător. Clubul e uriaș, numele nu contează. (n.r. te vezi antrenând din nou în România?) Dacă vrea Dumnezeu, de ce nu? Nu știi niciodată în viață. Dacă e să revin în România, prima opțiune va fi tot timpul FCSB. Toată lumea știe asta, am mai spus-o. Nu este vorba doar despre contracte, ci și despre respectul și iubirea pe care o am față de acești oameni, fanii, jucătorii, cei din conducere”, a spus tehnicianul cipriot, prezent la .

Elias Charalambous a oferit verdictul cu privire la calificarea FCSB-ului în Conference League

Singurul obiectiv pentru care FCSB se mai luptă în acest sezon este o calificare în preliminariile Conference League, însă pentru a-și asigura prezența în Europa, campioana trebuie să câștige două meciuri de baraj, primul contra unui adversar din play-out, iar cel de-al doilea pe terenul unei formații din play-off. „Cred că au o șansă bună de a lupta pentru un loc în Europa. (n.r. Rapid sau Dinamo în play-off-ul pentru Conference League?) Nu contează împotriva cui ar juca FCSB, trebuie să se gândească la ei, nu la adversari”, a spus Elias Charalambous.