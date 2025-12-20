Elias Charalambous a făcut marele anunț! Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea la derby-ul FCSB – Rapid

ADVERTISEMENT

Anunț de ultimă oră înaintea derbyului dintre FCSB și Rapid din Superliga României. Elias Charalambous, antrenorul campioanei, a declarat că Daniel Bîrligea, atacantul de bază al roș-albaștrilor, s-a refăcut și sunt șanse mari să joace în partida cu giuleștenii.

Derby de foc pe Arena Națională între FCSB și Rapid

în etapa cu numărul 21 din Superliga României. Roș-albaștrii vor să se apropie și mai mult de locurile care garantează prezența în play-off-ul, însă se vor duela cu liderul clasamentului duminică seara.

Totuși, FCSB o prinde pe Rapid într-o formă mai puțin bună. Giuleștenii au ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie, iar echipa lui Costel Gâlcă riscă să piardă primul loc din Superliga României dacă nu câștigă derbyul cu rivalii din Capitală, meci care se anunță de maxim interes.

Daniel Bîrligea, apt de joc pentru FCSB – Rapid

Elias Charalambous a primit o veste excelentă. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, și este apt de joc pentru derbyul cu Rapid.

„Este ultimul meci, este un derby. Am senzația că suntem într-o formă bună și trebuie să o arătăm mâine, să câștigăm meciul. Este foarte important pentru noi să câștigăm acest tip de meciuri și sper să obținem cele trei puncte. În astfel de meciuri nu există favorite. Sunt șanse 50-50. Nu contează poziția în clasament.

Sper să ne facem fanii fericiți înainte de Crăciun, dar pentru a face asta trebuie să ne focusăm 100% pe acest derby. Suntem pregătiți să-i facem fericiți. Bîrligea a făcut tot posibilul să fie apt, este pregătit, da!”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă.