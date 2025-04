Elias Charalambous a enumerat problemele FCSB din derby-ul cu U Craiova. Ce le-a reproșat jucătorilor

Elias Charalambous a analizat la cald . Campioana en-titre a României a fost dominată pe ”Ion Oblemenco”, iar tehnicianul cipriot a evidențiat ce i-a lipsit formației sale duminică seara.

Concluziile lui Elias Charalambous după Universitatea Craiova – FCSB 0-0

Charalambous a transmis că elevii săi trebuiau să aibă o posesie mai bună, mai multă agresivitate și să fi alergat mai mult. Antrenorul roș-albaștrilor și-ar fi dorit să își vadă jucătorii .

”Suntem mulțumiți cu un punct, la cum a mers jocul. Puteam juca mai bine. Știu că se poate mult mai bine. Nu am fost în cea mai bună formă astăzi (n.r.- duminică, 13 aprilie).

Chiar dacă nu am jucat cel mai bine, am avut câteva ocazii să marcăm, chiar dacă am avut noroc la ultima fază. E ceva ce trebuie să analizăm, de ce nu am reușit să jucăm mai bine. Trebuie să vedem. Nu e ca și cum nu am jucat bine în celelalte meciuri. Este doar un meci.

Cu siguranță trebuia să avem mai multă posesie. Nu am fost la fel de agresivi ca altădată. Trebuie să alergi mult în astfel de meciuri. Trebuie să faci presing și să domini jocul.

Elias Charalambous: ”Trebuie să ne îmbunătățim nivelul de joc”

Vom încerca să fim mai buni data viitoare. Toate meciurile devin din ce în ce mai importante, o dată ce te apropii de finalul sezonului. Trebuie să ne îmbunătățim nivelul de joc.

E normal ca în anumite meciuri să nu fim la capacitate maximă. Trebuie să ne odihnim acum. Nu e cazul să vorbim de partida cu CFR. De mâine vom analiza meciul cu ei. Vom vedea”, a declarat Elias Charalambous, la flash-interviul de după meci, conform .